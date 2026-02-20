先進的なデザインのトレールモデル

ヤマハ・ブラジルは、コネクティビティ機能を搭載した新しいモデル「LANDER CONNECTED（ランダー・コネクテッド）」を発表しました。

この車両は、ロングツーリングからオフロード走行まで、多様なシチュエーションで活躍するトレールモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがヤマハ新オフロードモデル「LANDER CONNECTED」です！ 画像で見る（22枚）

搭載される排気量250ccの単気筒エンジンは、その優れた耐久性と効率性により、多くのライダーから支持されています。理想的なパワーとトルクを発揮し、ロングツーリングからオフロード走行まで、あらゆる場面に適応する同ユニットは、整備のしやすさも強みとなっています。

デザイン面においては、エアロダイナミクスとタフなスタイリングが特徴で、ヘッドライトやタンク周辺のカウルには厳選された素材が用いられ、細部にまで高品質な仕上がりが施されています。灯火類には、このクラスで唯一となるヤマハ独自のバイファンクションLEDプロジェクターヘッドライトが採用されました。

アッパーフェンダーに内蔵されたDRL（デイタイムランニングライト）との組み合わせは、印象的で現代的な外観をもたらすだけでなく、強力でクリアな照射性能を確保し、いかなる状況でも安心感のある快適な走りをもたらします。新採用のパッシングスイッチ（ハイビームトリガー）も、ライダーの利便性を一層高めています。

快適性も徹底的に追求されており、広くて柔らかい2段シートがライダーとパッセンジャーの双方に優れた快適性を提供。高く設定されたハンドルバーと絶妙な位置に配置されたフットペグにより、リラックスした乗車姿勢を実現し、どのような地形でも余裕のある走りを楽しむことができます。

この新型モデルで最も注目すべき点は先進技術の搭載で、ヤマハの専用アプリケーション「Yamaha Motorcycle Connect (Y-Connect)」と連携するBluetooth接続機能が新たに追加されました。これにより、スマートフォンの画面上で使用状況やパフォーマンスの確認、メンテナンス時期の把握、燃費運転の比較、さらにはどこに駐車したかを見つけることも可能です。走行したお気に入りのルートを記録し、SNSで共有する機能も備わっています。

メーターパネルもデザインとインターフェイスが一新され、従来モデルより59％大きくなったブラックアウトLCDスクリーンを採用したフルデジタルの画面には、スマートフォンのバッテリー残量や、「Y-Connect」と連携したメッセージ・着信の通知アイコンが表示されます。また、新たに搭載された12V電源ソケットにより、走行中のスマートフォン充電も可能になりました。

ボディカラーは、アタカマブラウン、チタニウムグレー、レーシングブルー、アマゾングリーンの4色が設定されています。

LANDER CONNECTEDの現地価格は2万9290レアル（日本円で約88万円）となっています。