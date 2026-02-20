交通取り締まり不正問題で謝罪する神奈川県警の今村剛本部長＝県警本部

神奈川県警第２交通機動隊（２交機）が不適正な違反取り締まりをしていた問題で、県警は２０日、交通反則切符に虚偽の内容を記載したなどとして、４０代の男性巡査部長ら７人を虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで書類送検した。この巡査部長を懲戒免職とするなど関係者の処分も公表。対象者は、前本部長や退職者を含めて２４人という異例の規模となった。

県警は同日、２７１６件の違反を取り消すと発表。既に納付された反則金３４５７万円余りは返還作業を進める。違反行為のねつ造事例は確認されなかったものの、取り締まり方法の適正性が証明できないことが理由という。

今村剛本部長は会見で「取り締まりに対する信頼を大きく損ない、県警の責任者として深くおわび申し上げる」と述べた。

書類送検されたのは、いずれも男性で、４０代の警部補１人、４０代と３０代の巡査部長２人、３０代と２０代の巡査長４人。２交機第２中隊の第４小隊（茅ケ崎分駐所）に在籍していた。県警は、４０代巡査部長が２０２２年３月に着任して以降、不正を主導したとみている。

４０代巡査部長の書類送検容疑は２２年５月〜２４年７月、小田原厚木道路で速度超過などの違反があった車両を追いかけた際、実際よりも長い追跡距離を交通反則切符に記入したり、虚偽の実況見分調書を作成したりした、としている。虚偽の調書作成は小隊ぐるみだったとみられる。県警は従属的な立場が鮮明だった１人を除き、起訴を求める厳重処分の意見を付けた。

県警によると、全員容疑を認め、４０代巡査部長は「悪質な違反は取り締まって道路交通の場から排除したかった」と説明。「対象車両が追尾に気付いて減速した場合、追尾距離が短くても違反認定していた。今思えば間違った正義感だった」などと供述している。

県警による処分の内訳は、懲戒処分が免職１人、停職６カ月２人、同１カ月３人、減給２人の計８人。このほか交通部長ら１０人に厳重注意するなどし、前交通部長ら退職者５人を「処分相当」とした。内部調査の着手から公表までに１年半近くを要しており、事後対応が不十分だったと判断された。警察庁は前本部長を口頭厳重注意処分とした。

県警は不正の背景に、警部以上による業務管理不足などがあったと分析。再発防止策として、交通部内に巡回チームを設けて現場の指導に当たるほか、取り締まり状況の抜き打ち検査をしていくとした。

県警では昨年９月、ストーカー被害を訴えていた川崎市の女性＝当時（２０）＝が殺害された事件を巡り、不適切な対応があったとして４３人（退職者含む）が処分対象になったばかり。相次ぐ不祥事に、今村本部長は「再び県警に対する信頼を損なう事態に至り、重く受け止めている。組織一丸となって信頼回復に努めたい」と述べた。