¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥á¥Ã¥Ä¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Îà¥¥ã¥×¥Æ¥óÉÔÍ×áÈ¯¸À¤Ë¥ê¥ó¥É¥¢¤¬È¿±þ¡ÖËÍ¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥³¡¼¥¨¥ó»á¤¬¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥Õ¥í¥ê¥À¡¦¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥È¥ë¡¼¥·¡¼¤òË¬Ìä¤·¡¢¼«¤é¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë´Ö¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Î¥ê¥ó¥É¥¢¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¤¬Ë¾¤Þ¤ì¡¢¥ê¥ó¥É¥¢Ãæ¿´¤Î¥Á¡¼¥à´Ä¶¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥¨¥ó»á¤Ï¡Ö£Í£Ì£Â¸ø¼°¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ä¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏÀäÂÐ¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÄê¤Î¸ª½ñ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤ê¤âÁª¼ê¤Î´é¤Ö¤ì¤¬ËèÇ¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤¬¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤Ì¿¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥óÀ©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤à¤·¤íÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥ê¥ó¥É¥¢¤Ïº¸¼ê¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËºÆ¹çÎ®¡£Á´¼££¶½µ´Ö¤Î¿ÇÃÇ¤ò¤µ¤ì¡¢³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âº¸¼ê¤ËÉé²Ù¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤òÂ³¤±¡¢¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤Ê¸¥¿ÈÀ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Îà¥ê¡¼¥À¡¼ÉÔÍ×áÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥ó¥É¥¢¤Ï¡ÖÂº½Å¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ç»ä¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ìà¥Õ¥©¥¢¡¦¥¢¡¦¥Á¡¼¥àá¤òÀÀ¤¤¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤¿¡£