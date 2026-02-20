俳優の木村拓哉が１９日放送の「トークィーンズ」（フジテレビ系）に出演。失敗の乗り越え方などを語った。

番組では、木村と同年代のタレント・アンミカが木村を深堀りすべく事前インタビューを実施。

アンミカから「失敗っていう感覚ってどう？」と聞かれると「ゴロゴロありますよ。やっちゃったっていう恥ずかしさもあるし、できないってことに対する『クソッ』ていう気持ち」とせきららに吐露。しかし「（失敗は）絶対に自分だけじゃないからね。みんな失敗すると重く捉えがちというか。ミスも認めた上でのプロ意識。本当のプロってそうなんじゃないですか？」と自身の考えを語った。

その上で、木村拓哉としての今後を問われると「何年後の自分とか、何歳までにこうしたいとか、以前から無くて。めちゃくちゃキリギリス（＝今を優先する生き方）です」と回答。自身の考え方を踏まえて「大谷翔平選手が高校の時に、自分という核があって、夢があって、そのために何が必要かって書き溜めたっていうのとかを伺うと、すっげーなって思う。（自分は）『何が面白いか』『何がクールか』って、ジャッジメントはそこしか基準にない」とと胸中を明かした。

また、アンミカからの「常に期待されるってこともあると思うけど、そこは自分のペース？」という質問には「１個１個、何ができるかだと思いますし。背伸びしてもしょうがないし」と答えた。