¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û£³£¶ºÐ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¡£´£°ºÐ¤Þ¤Ç¸½ÌòÀë¸À¡Ö¤¤¤éÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èºòµ¨¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ËÇ³¤¨¤ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°¡Ë¡¢£´£°ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤¿¤¤°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥À¥°¡¦µ¼Ô¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¤Ï¤¢¤È£²Ç¯¤Î·ÀÌó¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤È£´Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎË¾¤ß¤ò¤«¤Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï£²Ç¯¸å¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ËÍ¤òÉüµ¢¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Éüµ¢¤¹¤ë¤À¤±¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£´Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï£±£´£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Î£²³ä£¹Ê¬£µÎÒ¡¢£²£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£°ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºòÇ¯¡¢»ä¤ÎÂÇÎ¨¤Ë¡Ø£³¡Ù¤Î¿ô»ú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¤¤éÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ï¤ËÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂÇÎ¨£³³ä¤À¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¸þ¾å¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë£Ì£Á¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ë¡Ö°úÂà¡×¤ÎÆóÊ¸»ú¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£