昨年３月末でフジテレビを退社しフリーとなった永島優美アナウンサーが２０日、都内で自身のフルーツキュレーションブランド「ＯＲＶＩＬＬＡ（オルヴィア）」の初となるポップアップを出店した。

早朝に「めざましテレビ」を担当していた新卒１年目から、フルーツを食生活に取り入れたことで「風邪を一度もひかずに走りきれた」。すっかり魅力にとりつかれ、在職中に「オーガニックフルーツソムリエ」など数々の資格を取得。今月９日には同ブランドの設立を発表した。

この日は選び抜かれた旬のイチゴを、自ら店頭に立って客に説明。「緊張感とワクワクがあった。本当に来てくれるのかなと不安も正直あったけど、たくさんの方が見てくださった。日本のイチゴの持つ力はすごい。感無量でした」と声を弾ませた。

ブランド名は英語の「ＯＲＣＨＡＲＤ」（果樹園）と、フランス語の「ＶＩＡ」（道）を合わせた造語。「果樹園へと続く道」という意味を込めた。

フジテレビ時代に学んだこととして「ただニュースを読むだけではなくて、言葉にはその人の思いや人柄が乗る」ときっぱり。「自分なりに熱量をもってフルーツの魅力を届けることに、経験は必ず生かされる」と力を込めた。