横浜ＦＭのＦＷ宮市亮が２０日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一ぺアを改めて祝福し、「ぜひマリノスの試合に来て欲しいです」とラブコールを送った。

木原とは中京大中京高で３年間クラスメートで、木原のことを「リュウちゃん」と呼ぶなど、競技の垣根を越えて親交があった。金メダル獲得後にコメントを寄せていたが、この日の練習後に改めて「日本国民のみんなが歓喜したと思うし、そんな瞬間を見せてもらったっていうのは本当にすごくうれしいですね」と偉業達成を祝福した。

同じアスリートとしても心を震わせた。「やっぱり見てる方が感動するっていうところは自分自身も本当に感じました。そういうパワーがスポーツにはあると思うので、僕も表現者というか、エンターテイメント側にいる方なんで、本当に見ている人たちに喜んでもらえるような姿っていうものを、個人としてもチームとしても見せていきたいなと思います」と、クラスメートの雄姿を新たな原動力にしていくとした。

木原は海外を拠点に活動しており、卒業後は顔を合わせる機会はなかったというが、２２年に「りくりゅう」がサッカーＪ２仙台の試合に来場して始球式を務めていたことを知った宮市は「ぜひマリノスの試合にも来て欲しいです。仙台には行っていたみたいなので、マリノスにも来て欲しいですね」とラブコールを送った。

この日は横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ第３節・浦和戦（２１日・日産スタジアム）に向けて最終調整。チームは開幕２連敗中ということもあり「しっかりと勝ちたいなと思います」と決意を示した。