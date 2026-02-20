熊本県警本部の公式Ｘが２０日までに更新され、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組の「りくりゅう」ペアを祝福する様子が公開された。

Ｘでは電光掲示板に「ペアで輝く 反射材と金メダル」「りく路で一りゅうの安全に感動」と表示された写真がアップされ、交通安全の呼びかけにかけて「りくりゅう」ペアの金メダルを祝福した。

また、写真とともに「りくりゅうペア、オリンピック逆転 金メダル おめでとうございます お二人の演技、本当に素晴らしかったです。感動をありがとうございます」と喜びをつづると、「陸路交通でも思いやりの心と安全運転をペアにして、一流の交通安全を実現しましょう 歩行者も反射材で輝きましょう」と交通安全も呼びかけた。

これに対してネット上では、「感動しすぎてこれ観ても泣ける」「仕事早っ！しかもうまっ！」「早速電光掲示板に登場！！」「熊本県警さんの仕事の速さ、金メダル級ｗｗ」「こんな心が温かくなる啓発掲示を見られる熊本県民も羨ましい」「座布団１０枚」などの反響が寄せられている。