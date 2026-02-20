この味つけ、合うんだ！大根の意外な食べ方を発見

煮物や鍋料理、サラダ、炒め物などさまざまな料理に欠かせない大根。今回は、そんな大根の新たな食べ方として意外な味つけで楽しめる副菜をご紹介します。

▼ 濃厚なクリームチーズが大根と合う

せん切りにした大根を塩もみして水けをきり、クリームチーズやマヨネーズであえるだけ。マヨネーズサラダはよくありますが、クリームチーズを入れるのがポイント。チーズの濃厚さがさっぱりとした大根とマッチして、つい食べ進めたくなる味わいに。



▼ 風味豊かな和風ペペロン炒め

にんにくや赤唐辛子などとともにオリーブ油で大根を炒めて、白だしで味つけ。にんにくや赤唐辛子の香りと白だしのうまみが大根にしみて美味です。白だしを入れることでごはんに合うペペロン炒めに。



▼ 食感が楽しい！天かす入り大根サラダ

カットした大根に天かすやかつ節、マヨネーズなどを混ぜればできあがり。天かすの食感とコク、かつお節のうまみが口いっぱいに広がります。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

どのレシピも大根と家にある調味料や食材でパパッと手軽に作れますね。大根の新たなおいしさを発見してみてください。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）