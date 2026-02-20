巨人ＯＢの清水隆行氏（野球評論家）が２０日、巨人の沖縄春季キャンプでトークショーを行った。

この日は昨年６月に８９歳で亡くなった長嶋茂雄終身名誉監督の誕生日で、生誕９０年。清水氏は１９９６年から２００８年まで巨人に在籍しており、長嶋さんの第２次政権中の９６〜０１年の６年間ミスターの下でプレーした。自身の入団時の指揮官について「まず最初はオーラですよね。すごく大きく見えましたし、周りが明るく見えました。これは僕だけではなくて他の選手もみんな言うことなので、実際そうだったと思うんですよね」と振り返った。

また、キャンプ中の思い出については、長嶋さんの背番号が「３３」から現役時代と同じ「３」に変更された００年を挙げた。「監督が背番号３を披露する瞬間があって、その時間帯は僕は別の場所で違う練習をしていたんですけど。監督がジャンパーを脱がれて３番を披露したときの歓声が、遠くにいたのにそこまで聞こえてきたので。その時何が起きたのかなと思いましたけど、上がった大きな歓声はすごく覚えていますね。すごかったですね」と懐かしそうに話した。