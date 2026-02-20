ロッテの西野勇士投手が開幕ローテーション入り、そして地元の富山で開催されるオールスターゲーム出場に意欲を示した。

20日は今季初の実戦登板となる21日の楽天戦（金武）に向けて、糸満市の西崎運動公園で調整。ブルペンで重さの違う3種類のボールを使ったり、逆傾斜でのネットスローを行い、軽めの投球練習も行った。34歳のベテラン右腕は「目標ですか？もちろん、開幕ローテというところです」と明言し、「あとは、あまり空回りはしたくないですけど、今年はオールスターが（地元の）富山であるので、それに出たいなという気持ちが結構強いですね」と続けた。富山市民球場での球宴開催は1996年以来、30年ぶり。「地元でのオールスターで投げられる機会なんて多分もうないと思うので、そこを目指して頑張りたい」と力を込めた。

昨季は好投しながらも打線の援護に恵まれず、右前腕の故障もあって9試合登板で0勝4敗、防御率3・08と不本意な成績に終わった。現在は右腕も「不安はない」状態で、昨年よりも1週間早く実戦のマウンドに上がる。「監督も代わり、その中で競争という部分は絶対にあると思うので、しっかり結果も出していきたい」と意気込んだ。