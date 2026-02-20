シンガーソングライターのleccaの公式Xが20日に更新され、あす21日の大阪公演を延期すると発表した。leccaがインフルエンザに感染したため。

公式Xに文書が掲載され、「いつもleccaを応援いただき、誠にありがとうございます。2026年2月21日(土)に UMEDA CLUB QUATTROにて開催を予定しておりました『lecca Road to 20th Anniversary Live Tour Awesome side』大阪公演につきまして、lecca本人がインフルエンザに感染したことが確認されました。医師の診断および体調を考慮し、誠に残念ではございますが、明日開催予定の本公演を延期とさせていただくこととなりました」と伝えた。

「公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、直前のご案内となりましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、振替公演の日程やチケットの払い戻し方法については決定次第発表するとした。

leccaはレゲエを軸にした楽曲で人気を集め、代表曲「For You」は2009年USENリクエストチャート年間1位を記録。2017年には東京都議会議員選挙に「都民ファーストの会」から出馬し、初当選。1期務めた後、現在は音楽活動に注力している。