ミラノ・コルティナ五輪もいよいよ終盤戦。日本は１９日の競技を終え２４個（金５、銀７、銅１２）のメダルを獲得した。フィギュアスケート女子で坂本花織（シスメックス）が銀メダル、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルとなり、日本勢の冬季五輪メダル獲得総数は１００個に到達。１０１個目のメダルの行方は…。

【スピードスケート】

女子１５００ｍに世界記録保持者の高木美帆が登場する。今大会はここまで銅メダル３個を獲得。１５００ｍは平昌、北京と２大会連続で銀メダルに終わっており、高木にとって最も思い入れの強い本命種目だ。最大のライバルと目されていた今季Ｗ杯同種目４勝のベーネ（オランダ）が代表落ちしており、可能性は十分。金メダルを狙った攻めのレースを見せる。高木とともに女子団体追い抜き銅メダルをつかんだ佐藤綾乃、堀川桃香も上位を狙う。

【フリースタイルスキー】

スキークロス女子には中西、向川、新井が出場。男子エアリアルには五十嵐、男子ハーフパイプには松浦が出場する。

【ショートトラック】

女子１５００ｍに平井、森、中島が登場。男子５０００ｍリレーの日本は５〜８位決定戦に臨む。