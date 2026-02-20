来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

◎経済統計・イベントなど



◇２月２３日



１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言

※天皇誕生日の祝日で日本市場は休場

※中国市場が休場



◇２月２４日



００：００ 米・製造業新規受注

１６：４５ 仏・企業景況感指数

２３：００ 米・住宅価格指数

２３：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

※日・閣議

※米・２年物国債入札



◇２月２５日



００：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

００：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

００：００ 米・卸売在庫

００：００ 米・卸売売上高

０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

０９：３０ 豪・消費者物価指数

１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１６：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１６：４５ 仏・消費者信頼感指数

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※米・５年物国債入札



◇２月２６日



０９：３０ 豪・民間設備投資

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１９：００ ユーロ・経済信頼感

１９：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※米・７年物国債入札



◇２月２７日



０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・商業動態統計

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・２年物国債の入札

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１６：４５ 仏・消費支出

１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１６：４５ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１６：４５ 仏・卸売物価指数

１７：５５ 独・失業率

１７：５５ 独・失業者数

１９：００ 日・外国為替介入実績

２２：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２２：３０ 米・卸売物価指数

２３：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

※日・閣議

※台湾市場が休場



◇２月２８日



００：００ 米・建設支出







◎決算発表・新規上場など



○２月２４日



※東証グロース上場：イノバセル<504A>



○２月２５日



決算発表：プラネット<2391>

※海外企業決算発表：ホーム・デポほか



○２月２６日



※海外企業決算発表：エヌビディア，セールスフォースほか



○２月２７日



決算発表：ラクーンＨＤ<3031>，東和フード<3329>，サイバＳＯＬ<436A>，ナトコ<4627>，パーク２４<4666>，キタック<4707>

※東証スタンダード上場：ギークリー<505A>



出所：MINKABU PRESS