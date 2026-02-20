昨年は「イイじゃん」の大ヒットによって、歌詞の〈ビジュイイじゃん〉が『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』にノミネートされたほか、『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）優秀作品賞を受賞、年末の『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）への初出場を果たすなど大ブレイクしたM!LK。彼ら初の両A面シングル『爆裂愛してる / 好きすぎて滅！』のリリース当日である2月18日、『発売日記念スペシャルイベント』が東京・ダイバーシティ東京 プラザ2F・フェスティバル広場にて開催。会場には、平日にもかかわらず約1万人のみ！るきーず（M!LKファンの呼称）が駆けつけ、YouTube生配信の最大同時視聴者数は14万人にものぼった。

（関連：【画像あり】M!LK、自身の快進撃に「今すごく幸せ」「うれしすぎて滅！」）

イベントに先駆け、報道陣による囲み取材も行われた。このフェスティバル広場はデビュー当時にリリースイベントをやったことがあるそうで、「帰って来たなって、感慨深い！」（曽野舜太）。「純粋に楽しみな気持ちもあるけど、でもどれだけの人が来てくれているのか、まだ不安もある」（吉田仁人）と、あまりに忙しすぎて自分たちの人気に実感が伴っていない様子。

そんな彼らの人気は勢いを増すばかりで、新曲「好きすぎて滅！」は〈滅！〉のキメポーズがリリース前から話題となってSNS総再生回数30億回、ストリーミング累積再生数1億回を突破。3カ月前にYouTubeで公開されたMVは早くも5,000万回再生を越えている。このデータに「M!LKでたたき出したこと無い数字！」（吉田）と、驚きを隠せないメンバー。

佐野勇斗は「正直『イイじゃん』がすごく好評だったから、それを越える曲を作ることが、これからの僕らの目標だよねと、ちょうど話をしていたところ。それが、まさか『好き滅』が『イイじゃん』を越えると思わなくてビックリしています！」と話し、山中柔太朗は「僕らの曲がストリーミングのランキングに入ることって、今まであまりなかったから、すごくうれしい。マジで幸せ！」、曽野も「自分たちのことと思えないです！」と喜びを顕にした。

この「好きすぎて滅！」は、フラメンコの要素を取り入れたサウンド、相手に全力の愛を送る歌詞、随所に差し込まれた決めゼリフ、間奏のラップ展開が秀逸。5,000万回再生を記録して話題のMVは、闘牛士の衣装を着たメンバーがゲームの世界に入り込んだ映像が実に楽しい。今回の2曲について、吉田は「愛こそがこの宇宙を照らす。めちゃくちゃ愛を肯定するテンション爆上げソングです」、佐野は「トンチキソングだと言われることもありますけど、僕ら自身いつもファンのみんなと愛のキャッチボールをしているから、すごく実感のある曲です」と明かし、塩粼太智は「両手で『爆裂！』は、『爆裂！』とやる振り付けがポイントです。ぜひ一緒にやってほしい」とリクエスト。また、山中が「どんなときに聴いてもテンションがあがる曲です。僕はお風呂に入るとき聴いています！」と話すと、曽野も「僕もお風呂前に聴いて、脱ぐのがマジで速くなった（笑）！」と共感した。

今年の目標を聞かれると、「まずは『紅白歌合戦』に今年も出場することです」と山中。塩粼は「富士山に登りたい！」と発言。また佐野は「メンバーが出演するドラマの主題歌を担当することです」とコメント。佐野や山中など、ドラマでも活躍するメンバーが増えてきたからこその目標だろう。吉田はM!LKが5大ドームツアーを目標に掲げていることに触れ、「ドーム公演をやります、と発表できる環境にいたい！」と力強くコメント。そして曽野は「MVが、一億回再生を超えること！」と話した。

最後にひとことずつメッセージをもらった。

山中「『好きすぎて滅！』は発売前から人気で、『爆裂愛してる』も音源の発売前から話題にしていただいて、そんな経験はこれまで無かったことなので、今すごく幸せです。それもみ！るきーずのみんなが広げてくれたおかげ。感謝しています」

塩粼「衣装もビジュもMVも良い曲ができました。たくさんの人に届いてくれたら、“うれしすぎて滅！”」

佐野「『好き滅』は11周年を迎えたタイミングで、ファンのみんなに届ける特大のラブソングというかたちで、満を持してじゃないけど、み！るきーずへの僕たちからの愛を込めて発表した曲でした。それが話題となり、今度は『爆裂愛してる』で宇宙規模の愛を歌えることになって。世界中のみなさんを明るくしたいという思いを込めて歌ったので、その輪が少しでも広がればいいなと思います」

吉田「衣装もMVも、とにかく景気のいい曲です。M!LKらしく、楽しくてワチャワチャした、童心の感じを大切にしながら今年も頑張っていきたいです！」

曽野「最近はバラエティやドラマなどいろいろ出させていただいていますけど、僕らはやっぱりライブが大好きです。ツアーに向けて、このリリースイベント、すてきな1日にしたいです！」

5月からは『み！るきーず感謝祭2026 ～～爆裂ホームパーティー～～』を開催するほか、9月からはM!LK史上最大規模となるツアー『M!LK ARENA TOUR 2026-2027「 “シャカリキレボリューション”」』を展開。全国で約16万人を動員する。

（文＝榑林 史章）