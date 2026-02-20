「大怪我やん」「嘘だろ…」C大阪が“J１歴代９位”のレジェンドと新戦力の負傷を発表でファン悲鳴
セレッソ大阪は２月20日、GKキム・ジンヒョンとDF鷹啄トラビスの負傷を発表した。
J１でここまで423試合に出場し、歴代９位の出場数を誇るキム・ジンヒョンは、トレーニング中に負傷。検査の結果、右足関節靱帯損傷と判明した。今月７日に行なわれたJ１百年構想リーグの開幕戦、ガンバ大阪戦（０−０、PK４−５）はフル出場したが、２節のアビスパ福岡戦（２−０）ではメンバーから外れていた。
今季に水戸ホーリーホックから完全移籍で加入した鷹啄は、腰椎椎間板ヘルニアと診断され、すでに13日に手術が完了した。
クラブの公式Xでこの情報がアナウンスされると、悲鳴が殺到。以下のような声が続々と上がっている。
「加入したばかりなのに」
「嘘だろ...」
「軽度であって欲しいと願う」
「ただでさえセンターバック少ないのに。まじか」
「百年構想リーグ中の復帰は難しいかな」
「優勝のラストピースとして最後までには戻ってきてください」
「なんと。少しでも早く回復できますように」
「大怪我やん」
「復帰待っているからね！」
「前節出ていなかったけど、そういうことだったのか」
なお、両選手とも加療期間は公表されていない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
