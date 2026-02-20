バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督が同クラブのファンイベントに参加。尊敬する監督（ペップ・グアルディオラなど）から憧れていた選手（マルセル・デサイー）、好きな色（とても明るい青）に至るまで、子供たちからの質問に胸襟を開いて答えた。ドイツメディア『tz』などが伝えている。 なかでも興味深いのが「（現役時代に）最も手強かった対戦相手」という質問への回答だ。リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドの偉大性にも触れたうえで、次のように答えた。「最も印象に残ったのはロナウジーニョだよ。もちろん、メッシもロナウドも史上最高の選手だろう。ただ、ピッチ上で見たかぎりではロナウジーニョが一番だった」

現役時代の大半をマンチェスター・シティで過ごし、世界屈指のCBとして鳴らした元ベルギー代表のコンパニは、2008年北京五輪のグループステージ初戦でロナウジーニョ擁するブラジルと対戦した経験を持っている。 ちなみに、メッシとは計５回（シティ時代に４回、ブラジル・ワールドカップで１回）、ロナウドとはシティ時代に５回対戦しているが、いずれも勝利を収められなかった。それでも、たった一度しか対戦していない天才アタッカー、ロナウジーニョの衝撃のほうが上だったようだ。