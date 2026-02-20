『Hanako』編集部の公式SNSにて、Snow Manの阿部亮平を起用した『Hanako』4月号（2月27日発売）の表紙ビジュアルが解禁された。

■阿部亮平、“おこもりスタディ”テーマで『Hanako』6度目の表紙に

2020年9月号以来、通算6度目の登場となる阿部。今回のテーマは「おこもりスタディ」。慌ただしい日常から離れ、じっくりと心ゆくまで本を読むべく、ブックホテルに2泊3日滞在するというストーリーで撮影が行われた。

公開された表紙では、阿部がもこもこのグレーのトップスをまとい、ベッドに寝転がる姿を披露。

布団を頭からかぶり、手に顎を乗せたポーズで真っすぐな視線を向ける姿が印象的。やわらかな光に包まれた空間の中、リラックス感と穏やかな雰囲気が漂うビジュアルに仕上がっている。

誌面では、「ホテルにチェックイン、本を選ぶ、あとはひたすら読書三昧」といった設定のもと、本と向き合う真剣な横顔も掲載。いま何かを学んでいる人への応援メッセージも必見だ。

SNSでは「最高」「眼福」「あざとい」「阿部担が大好きな阿部くんすぎる」「かわいくて涙出る」といった声が寄せられている。

■阿部亮平、これまでの『Hanako』表紙

Snow Man

