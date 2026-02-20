マルマエ <6264> [東証Ｐ] が2月20日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年8月期の連結経常利益を従来予想の26億円→30億円(前期は19.3億円)に15.4％上方修正し、増益率が34.3％増→55.0％増に拡大し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。

同時に、9-2月期(上期)の連結経常利益も従来予想の11億円→14.3億円に30.0％上方修正した。



業績好調に伴い、今期の上期配当を従来計画の28円→38円に大幅増額し、下期配当も従来計画の28円→38円に増額修正した。年間配当は76円(前期は40円)となる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年８月期につきまして、半導体製造装置市場環境の継続的改善が見込まれることから、売上高は増加する見通しとなりました。また、2026年１月29日に発表した補助金収入による特別利益の発生があったことと、当初想定に比べ売上高が増加する事に加え、利益率の高い受注が増加傾向で利益率も改善する見込みとなりました。



当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識しております。長期的な視野に立った投資の実施とともに、経営成績及び財務状況を総合的に勘案し、配当による安定的な利益還元に努める方針であり、現中期事業計画の期間中において配当性向の目標を35％以上としております。 上記の方針に基づき、2026年８月期業績予想の修正を踏まえ、中間配当予想を１株当たり28円から38円へ増配し、期末配当予想につきましても１株当たり28円から38円へと修正することといたしました。これにより、中間配当金を含めた当期の年間配当金は１株当たり76円（うち中間配当金38円）とすることを予定しております。 なお、期末配当につきましては、2026年11月下旬に開催予定の第39期定時株主総会に付議する予定であります。

