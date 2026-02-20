国会では、高市首相が予算案に盛り込まれた政策課題を説明する「施政方針演説」が行われています。中継です。

高い支持率でスタートした第2次高市内閣ですが、高市首相は「責任ある積極財政が“本丸”」だと訴えました。

高市首相

「外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力、そして人材力。日本の総合的な国力を徹底的に強くしていく。本丸は、『責任ある積極財政』です。とにかく成長のスイッチを押して・押して・押して・押して・押しまくってまいります」

高市首相は、施政方針演説で「責任ある積極財政」を改めて掲げ、毎年、補正予算が組まれることを前提とした予算編成とは「決別する」と述べました。

その上で、「危機管理投資」や「成長投資」に関する予算を通常とは別枠で、多年度で管理する仕組みを導入するとしています。

さらに「給付付き税額控除」の制度設計について超党派で構成する「国民会議」で結論を得ると強調しました。制度導入までの負担軽減策として、「飲食料品の消費税率2年間ゼロ」をかかげ、夏前に中間とりまとめを目指す考えです。

また「責任ある日本外交」を展開すると述べ、安倍元首相が打ち出してから10年の節目となる外交方針、「自由で開かれたインド太平洋」 を進化させる方針を打ち出しました。

高市首相は演説でこうした政策の裏付けとなる来年度予算案の年度内成立に向け、協力を呼びかけました。ただ、審議時間をめぐって野党との折り合いはついておらず年度内成立は見通せていません。