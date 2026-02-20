俳優のつるの剛士さんが、自身のXを更新。愛車のバイクで箱根の温泉を訪れたことを報告しました。



【写真を見る】【 つるの剛士 】愛車カワサキZ900RSで箱根温泉旅「ぷらっと浸かりにきた」「いい湯だたー♪」





つるのさんは「〆切ごとをひとつ終えたので、バイクで箱根までぷらっと♨️浸かりにきた。」とコメントを添え、情緒溢れる宿の前での愛車のバイクとのツーショット写真を投稿しました。





写真に収められているつるのさんの愛車はカワサキ Z900RS。つるのさんはフォロワーとのやりとりで「フルカスタムっす」と応えていて、これまでにもたびたびSNSに投稿しては、ライディングを楽しんでいる様子を伝えています。







つるのさんが訪れたのは、箱根湯本の須雲川沿いにある人気スポット『天山湯治郷』。源泉掛け流しの天然温泉を楽しんだようで、「いい湯だたー♪」と綴っています。





一方で、この投稿へのファンからの「帰りひえませんか？」という問いかけに対しては、「冷えました」とスマイルの絵文字を添えて正直に返信。冬のバイク乗りらしい、ユーモアあふれるやり取りを見せていました。



【担当：芸能情報ステーション】