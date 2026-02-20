竹内涼真、井上真央出演のテレビ朝日ドラマ「再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ〜」第６話が１７日に放送された。

刑事飛奈淳一（竹内涼真）が小学生だった２３年前事件の際に、最後に強盗犯に発砲したと告白。しかし現場から現金３０００万円が消えた謎は消えておらず、現代の事件も不明のままで…。

淳一ら幼馴染３人に思わせぶりな態度を繰り返している岩本万季子（井上真央）が、今回も深夜に淳一に電話し「ごめん、こんな時間に」。

翌朝、呼び出されて万季子の家に来ていた淳一が帰ろうとすると、万季子がソファー越しに顔を近付け、甘えたような目で見つめた。見つめあったままの時間が続くも、淳一はやがて黙って立ち上がった。

万季子の「キス待ち顔」にネットは今週も騒然。「うわあー」「キス待ちであざといｗ」「彼女持ちの男を電話で呼び出す」「嫌いなタイプ過ぎる この状況で」「嫌な女」「万季子にキスしたら淳一クズだと思ったからしなくてよかった」「万季子の演技リアルだったー！すごいわ」「ドキドキした」「理性に勝つ淳一」「魔性の女すぎる」「今日も淳一耐えたな…」「よう耐えた、淳一」「犯人なのか？」「まだ色々隠してるよね」と盛り上がりをみせた。