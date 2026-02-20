ハウステンボスでミッフィー誕生月をお祝い！限定グルメやグッズで祝福ムードに包まれる1ヶ月
【女子旅プレス＝2026/02/20】長崎県佐世保市のテーマパークリゾート・ハウステンボスでは、ミッフィーづくしのイベント「ミッフィーセレブレーション」を、2026年2月27日（金）〜6月28日（日）まで開催。6月21日にミッフィーが誕生日を迎えるにあたり、5月29日（金）〜6月28日（日）は「ミッフィーバースデーマンス」と銘打ち、様々な企画で特別なひと月を祝福する。
【写真】ハウステンボス新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」公開
6月21日のミッフィーの誕生日と、世界唯一の「ミッフィー・ワンダースクエア」開業1周年を祝うこの特別な6月に開催される「ミッフィーバースデーマンス」。
期間中は、全国のミッフィーカフェ＆ショップがハウステンボスに集結。「miffy cafe tokyo」や「Dick Bruna Table」、「みっふぃーきっちん＆べーかりー」、「みっふぃーおやつ堂」、「Flower Miffy」といった、普段は特定の地域でしか楽しめない人気店のグルメやグッズがまとめて堪能できる。各カフェやショップの人気アイテムも登場する。
イベントを彩るハウステンボス限定のスペシャルグルメとグッズも見逃せない。ミッフィーのドレスをイメージした淡い色合いに花柄チョコを添えた「ミッフィーのバースデーケーキ」や、「ミッフィーバースデーマンス」の限定ロゴがスープに浮かぶ「ミッフィーのフラワーセレブレーションハンバーグ」などが登場。
そのほかにも「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」をモチーフにした、思わず持ち帰りたくなるポップコーンバケットや写真映え抜群の「ミッフィーのワクワクパンケーキ」など、“かわいい”を詰め込んだラインナップが揃う。
グッズ展開では、日本ではハウステンボスでしか出会えない赤いスカーフと黄色い木靴を身にまとった、ミッフィーの限定デザインコレクションが登場。風船を持った手が動くぬいぐるみや、ミッフィーとお揃いを楽しめるワンピース＆スカーフセットなど、旅の思い出に最適なラインナップだ。
グリーティングには、ミッフィーが絵本の中で誕生日に着ている「花柄ドレス」姿で初登場する。憧れの絵本の世界そのままのミッフィーと触れ合える貴重な機会だ。
さらに、ミッフィー、メラニー、ボリス、グランティの4キャラクターが勢揃いするバースデーショーも初開催。仲間たちとゲストが一体となって誕生日を祝う演出は、初夏の爽やかな気候とともに幸福なひとときを演出する。
イベントに先駆け、春休み期間には「パノラマ・スカイ花火」を4日間限定で開催。直径約300mの巨大な花火が音楽とともにヨーロッパの街並みの夜空を埋め尽くす。
開催日：2026年3月21日（土）〜22日（日）、3月28日（土）〜29日（日）
時間：20時45分〜（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
【Not Sponsored 記事】
◆ミッフィーを場内全体で祝う「ミッフィーバースデーマンス」
6月21日のミッフィーの誕生日と、世界唯一の「ミッフィー・ワンダースクエア」開業1周年を祝うこの特別な6月に開催される「ミッフィーバースデーマンス」。
期間中は、全国のミッフィーカフェ＆ショップがハウステンボスに集結。「miffy cafe tokyo」や「Dick Bruna Table」、「みっふぃーきっちん＆べーかりー」、「みっふぃーおやつ堂」、「Flower Miffy」といった、普段は特定の地域でしか楽しめない人気店のグルメやグッズがまとめて堪能できる。各カフェやショップの人気アイテムも登場する。
◆ここでしか出会えない限定グルメとオリジナルグッズ
イベントを彩るハウステンボス限定のスペシャルグルメとグッズも見逃せない。ミッフィーのドレスをイメージした淡い色合いに花柄チョコを添えた「ミッフィーのバースデーケーキ」や、「ミッフィーバースデーマンス」の限定ロゴがスープに浮かぶ「ミッフィーのフラワーセレブレーションハンバーグ」などが登場。
そのほかにも「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」をモチーフにした、思わず持ち帰りたくなるポップコーンバケットや写真映え抜群の「ミッフィーのワクワクパンケーキ」など、“かわいい”を詰め込んだラインナップが揃う。
グッズ展開では、日本ではハウステンボスでしか出会えない赤いスカーフと黄色い木靴を身にまとった、ミッフィーの限定デザインコレクションが登場。風船を持った手が動くぬいぐるみや、ミッフィーとお揃いを楽しめるワンピース＆スカーフセットなど、旅の思い出に最適なラインナップだ。
◆初登場の「花柄ドレス」ミッフィー＆バースデーショー
グリーティングには、ミッフィーが絵本の中で誕生日に着ている「花柄ドレス」姿で初登場する。憧れの絵本の世界そのままのミッフィーと触れ合える貴重な機会だ。
さらに、ミッフィー、メラニー、ボリス、グランティの4キャラクターが勢揃いするバースデーショーも初開催。仲間たちとゲストが一体となって誕生日を祝う演出は、初夏の爽やかな気候とともに幸福なひとときを演出する。
◆春休みの夜を彩る「パノラマ・スカイ花火」
イベントに先駆け、春休み期間には「パノラマ・スカイ花火」を4日間限定で開催。直径約300mの巨大な花火が音楽とともにヨーロッパの街並みの夜空を埋め尽くす。
開催日：2026年3月21日（土）〜22日（日）、3月28日（土）〜29日（日）
時間：20時45分〜（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ハウステンボス
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
【Not Sponsored 記事】