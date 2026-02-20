ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われた。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、万感の五輪ラスト演技。147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。キス・アンド・クライで、中野園子コーチが口にした言葉にファンが反応していた。

最後の五輪での演技を終え、中野コーチと抱擁を交わすと涙。溢れる思いが堪えきれなかった。キス・アンド・クライで得点を確認し、緊張から解放されたかのような笑みも。すると、隣に座っていた中野コーチの口から「世界選手権」の言葉が出た。世界選手権は3月にチェコ・プラハで予定されており、坂本も代表入りしている。

NHKの中継でも聞こえてきた一言。X上のファンからは「かおちゃんの点数出たあと中野先生が『世界選手権！』て言ってていつも通りでめちゃ良かったです」「ワールドに出場して最後のカオリワールドを見せてくれるはず」「中野コーチの『世界選手権！』の言葉はこちらのいいように受け取ってしまっていいのかしら…？」「最後に世界選手権取って華々しく引退しようよ！」「さすが先生」「ワールド出るのか出ないのか気になってた！」などと、出場を期待する声が上がっていた。

25歳の坂本は今季限りでの現役引退を表明している。女子では日本初の2大会連続メダル。2022〜24年に世界選手権で3連覇するなど、近年のフィギュア界を牽引してきた。「前回（銅メダルだった2022年の北京五輪）よりいい色になったけれど、それでも悔しいというのはこの4年間、金を目指してきた証拠。悔しいと思えるのは成長なのかなと思った」と振り返っている。



（THE ANSWER編集部）