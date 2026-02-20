首相官邸公式Xが2026年2月19日に、第2次高市内閣の記念写真を公開。高市早苗首相を中心とした女性閣僚のスタイルに注目が集まっている。

「初閣議を開催し、記念撮影を行いました」

首相官邸Xは、「2月18日、木原稔内閣官房長官から閣僚名簿が発表され、その後、宮中での内閣総理大臣の親任式及び国務大臣の認証式を経て、第2次高市内閣が発足しました」と報告。

また、「高市総理は記者会見を行い、初閣議を開催し、記念撮影を行いました」として、写真も公開した。

記念撮影では、最前列中央に立つ高市早苗首相の両隣に、片山さつき財務相と小野田紀美経済安全保障担当相の女性閣僚2名が配置された。

「仕事師内閣に合う全体配色だなあと思いました」

高市首相は、この日の記者会見から一貫して黒のドレスにアイボリー調のジャケットを合わせたスタイルを披露。また、片山財務相は、白のジャケットに紺色のドレスを合わせた端正なドレスとなっていた。

小野田経済安保担当相は、濃紺のドレスに同色の丸首ジャケットを合わせたエレガントな装い。髪を後ろでまとめたアップスタイルで、凛とした雰囲気が漂う。

また、写真に写っている複数の閣僚が北朝鮮による日本人拉致被害者の救出を願う「ブルーリボン運動」のシンボルである「ブルーリボンバッジ」を着けているように見えた。

なお、ドレスについて片山財務相は同日にXで「女性3人のドレスが紺色系になったのは偶然なのですが、こうして拝見すると、仕事師内閣に合う全体配色だなあと思いました」とコメントしている。

この写真にXからは、「総理を中心に、小野田紀美大臣、片山さつき大臣のパープルのドレスがとても引き締まっていて素敵」「すごく華やかでみなさんの表情が明るくて期待を待てる内閣陣」「女性前3人かっこよすぎる 頼んだぞー」という声が集まっていた。