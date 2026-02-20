今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、こたつに入ろうとする猫ちゃんの様子。

本来の入口とは違う場所から、迷いなく頭を突っ込んでいく姿が投稿され、注目を集めました。投稿はXにて、73万回以上表示され、4.5万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：こたつに入ろうとした猫→『入口を間違えた』結果…まさかの光景に爆笑】

そちらからは、こたつに入られません

今回、Xに投稿したのは「ポル」さん。登場したのは、猫のポルちゃんです。

ポルちゃんはこたつに近づくと、そのまま中に入ろうとした模様。しかし、その日はいつもの入口ではなく、別の方向から頭を入れようとしたそうです。その別の入口とは…こたつ机と天板の間。残念ですが、そこからはこたつの中に入れません。

もしかしたら、ポルちゃんもおかしいと思っていたのかもしれませんが、そのまま前進。

頭だけでなく、前足までしっかり中に入ってしまったようです。むしろ、よくここまで中に入れましたね。

なんとか、こたつに入ろうと奮闘する姿にX民もほっこり

入れないところから、頑張ってこたつの中に入ろうとしていたポルちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「えらいところにお顔を…！」「何で炬燵に入れんのや」「暖かさの秘密を探っているのかも」「猫ってやっぱかわいい」などの声が多く寄せられていました。コメントの中には、ポルちゃんの姿がチーズ蒸しパンにそっくりとの声も。たしかに、そう言われると背中の模様がそっくりですね。

Xアカウント「ポル」では、猫のポルちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿もポルちゃんの可愛さが溢れています。

写真・動画提供：Xアカウント「ポル」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。