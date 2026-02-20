体の大きさも立場もまったく異なる2匹。種を超えて交わる穏やかなぬくもりと、思わず目を細めてしまうようなやさしい時間が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で157万回以上再生され、「楽園はここにあった」「可愛すぎて胸が苦しくなる、、、」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：保護子猫に『心優しい大型犬』が寄り添って…まるで本当の親子のような光景が"尊すぎる"】

心優しいここちゃんと甘えるくぅちゃん

TikTokアカウント「りりここたんねる。【シベリアンハスキー】」に投稿されたのは、大型犬の「ここ」ちゃんと保護子猫の「くぅ」ちゃんが寄り添う様子を収めた動画です。

ある日、ここちゃんのそばにいたのは、まだ小さくてあどけなさの残るくぅちゃん。種別も体の大きさもまったく違うふたりですが、そこに緊張感は見られません。

むしろ、ここちゃんの落ち着いたまなざしからは、子猫を気にかけるやわらかな空気が伝わってきたといいます。

まるで本物の親子のようなふたり

ここちゃんは、くぅちゃんの体を甲斐甲斐しく舐めてあげていたそう。その仕草はどこか丁寧で、くぅちゃんをいたわるような優しいものでした。くぅちゃんは気持ちよさそうに身をゆだね、安心しきった表情を浮かべていたといいます。

やがて舐めるのが一段落すると、くぅちゃんは「もう終わり？」とでも言いたげに、ここちゃんへ顔を向け続けていたのだそうです。

飼い主さんから「くぅちゃん首伸ばして待っとるよ」と伝えられたここちゃんでしたが、眠たくなってしまったのか、大きなあくびをしたところで締めくくられました。

種を超えて育まれるぬくもり

ここちゃんとくぅちゃんの間には、血縁も種別も関係なく、小さな尊い命に向けられたやさしさがありました。撮影していた飼い主さんも思わず「かわいい～！」と連呼するほど、可愛さと愛おしさに溢れるふたりの触れ合いは、見る人の心をあたたかく包み込んでくれたのでした。

投稿には、「（ここちゃんが）自分が産んだ顔してる」「にゃんこめちゃくちゃ笑ってるように見える可愛い」「ハスキー犬の、こんなに優しい目は初めて見ました！」「にゃんこももっとしてよって感じでいいね笑」「見ていてこっちまで幸せになる」といった声が集まりました。

TikTokアカウント「りりここたんねる。【シベリアンハスキー】」では、今回登場した妹犬のここちゃん・姉犬のりりちゃんと、くぅちゃんが織りなす幸せいっぱいな日々の様子を見ることができます。

