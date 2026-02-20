猫がいる家に『業者』が来るときの注意点4つ

愛猫のデリケートな性格を考慮し、普段はあまり人を招かないという飼い主さんもいらっしゃるでしょう。

しかし、そんなご家庭でも避けられない訪問客が『業者』です。ここでは業者を呼ぶ際や、当日に注意すべきポイントを4つ紹介いたします。

1.猫がいることを事前に伝える

業者を手配する際は、依頼の時点で猫がいる旨を伝えるようにしてください。

きちんと伝えておくことで、業者側も猫アレルギーのあるスタッフや猫が苦手なスタッフを派遣せずに済みますし、猫がいることを意識してくれるようになります。

2.脱走対策をする

依頼の内容によっては必要な機材を運び込む作業が必要になります。その際に、玄関ドアを開けておかなければならないケースもあるでしょう。

そこで重要なのが『脱走対策』です。ケージに慣れた猫であれば、ケージに入ってもらうのが最も安全な策になります。困難な場合は業者が立ち入らない部屋に移動してもらいましょう。

なお、猫をケージに入れたり別室に移したりする作業には苦戦を伴う可能性が考えられます。よって、少なくとも訪問の1時間前には環境の整備が整えられるように余裕を持っておくと安心です。

3.猫が邪魔をしないように注意する

仮に大掛かりな機材を持ち込まない場合でも油断は禁物です。特に子猫や若い猫は好奇心旺盛なため、スタッフさんの邪魔をしたり、持ち込んだものにイタズラをしてしまう可能性があります。

中には誤飲のリスクを伴う細かなパーツを扱う作業もあるため、やはり猫には安全な場所で待機してもらったほうが安心です。

業者側もそのほうが作業に集中でき、効率が良くなるはずです。直接的には言いにくい部分だからこその配慮として、事前に対策を練っておいてください。

4.『音』に備える

作業中は普段聞き慣れない音が部屋中に響き渡ることも珍しくありません。特に猫は大きな音が苦手なので、音に対する備えをしてあげましょう。

とはいえ無音でお願いしますというわけにはいかないので、せめてもの配慮として次のような対処法を参考にしてみてください。

安心して隠れられる場所を確保する 音の発信源から離れた場所で待機してもらう ケージに布をかけ安心させる 時々声をかける

猫は本能的に暗くて狭い場所、覆われた空間が落ち着くとされています。音自体は避けられずとも、隠れていれば大丈夫という気持ちになれるよう配慮してあげてください。

また、不安な中でも飼い主さんの声が聞こえるのと聞こえないのとでは大違いです。作業中にその場から離れられる状況であれば、時々愛猫の様子を見に行って声をかけてあげてください。

まとめ

業者の方は基本的に、決められた時間枠の中で作業をしなければなりません。よって、少しでも効率よく動けるよう配慮することが大切です。

そのためにも、猫がいることは事前に伝えておくこと・脱走を未然に防ぐこと・スタッフさんの間合いに猫が入らないことを徹底するように心がけてください。

愛猫に対する配慮としては、安心できる環境整備が重要になります。そのためにも、日頃から安全に、そして安心して隠れられる場所を何か所か作っておけるといいですね。以上、猫がいる家に『業者』が来るときの注意点でした。