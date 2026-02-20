ビリー・アイリッシュ×ジェームズ・キャメロン監督が贈る3Dコンサートフィルム、5.8に公開延期へ
映画『ビリー・アイリッシュ ‐HIT ME HARD AND SOFT：THE TOUR（LIVE IN 3D）』の全米公開日が5月8日へ変更となったことを受け、3月20日に予定していた日本公開が延期となり、全米公開と同日の5月8日に決定した。
【動画】ライブの臨場感、ビリー・アイリッシュの素顔も垣間見られる最新予告映像
本作は、ビリー・アイリッシュの完全ソールドアウトとなったワールドツアーの模様を最先端の立体撮影技術によって3D映像化したコンサートフィルム。
グラミー賞（R）の常連ともいえる世界的アーティストである彼女が、世界中を熱狂させてきた大規模ツアー「HIT ME HARD AND SOFT：THE TOUR」。その最終日となったサンフランシスコ公演のステージ上で、彼女自身の口からコンサートフィルムの制作と全世界公開がサプライズ発表。
「SHE CHANGED MUSIC. HE CHANGED MOVIES.（彼女は音楽を変えた、彼は映画を変えた）」―ビリー・アイリッシュ×ジェームズ・キャメロン監督が、コンサート体験を再び進化させる。
彼女の最新アルバム『HIT ME HARD AND SOFT』 が全世界で100億回再生を突破。「HIT ME HARD AND SOFT：THE TOUR」では、その楽曲たちを携え、世界各都市でチケット即完売を記録した。その熱狂の“集大成”が、スクリーンに刻まれる。スクリーン越しにライブを“観る”のではなく、まるで最前列に立っているかのような没入度で“体感”できる、これまでにない劇場体験が誕生する。
本編の圧倒的スケールと臨場感を凝縮し、さらに素顔のビリーとその舞台裏をみせてくれる最新予告映像も解禁。3Dで観るビリーの表情、観客の熱狂、音楽のうねり―すべてが映画館のスピーカーとスクリーンを突き破るように迫る。
映画『ビリー・アイリッシュ ‐HIT ME HARD AND SOFT：THE TOUR（LIVE IN 3D）』は、5月8日全国公開。
