シンガー・ソングライターの藤井風が野外音楽フェス「ＦＵＪＩ ＲＯＣＫ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ’２６」（７月２４〜２６日、新潟・湯沢町の苗場スキー場）に初出演することが２０日、同フェスの公式サイトで発表された。

この日、第１弾ラインアップが発表され、藤井はＫｈｒｕａｎｇｂｉｎ（クルアンビン）がヘッドライナーを務める２５日に登場。同日にはＸＧ、サニーデイ・サービスらが出演を予定している。

藤井は今年、全曲英詞のスタジオアルバム「Ｐｒｅｍａ」を掲げて、アジア６か所（福岡、大阪、東京、バンコク、香港、台湾）を巡るドーム＆スタジアムツアー「Ｐｒｅｍａ Ｗｏｒｌｄ Ｔｏｕｒ」（１１月１４日、みずほＰａｙＰａｙドーム福岡で開幕）を開催する。

このツアーに先がけ、北海道（札幌）、広島、福井で国内アリーナショートツアー「Ｐｒｅ：Ｐｒｅｍａ Ｔｏｕｒ」を、７月１６、１７日・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ、同２８、２９日・広島グリーンアリーナ、８月４、５日・サンドーム福井で開催。国内ツアーは実に３年半ぶりとなる。