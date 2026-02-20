大阪マラソンは２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴールの４２・１９５キロで行われる。初マラソンに挑戦する吉田響（２３）＝サンベルクス＝はレース２日前の２０日、大阪城公園で調整を行った。

「きょうは、かみ合わせ（調整）のジョギングです。朝練習で約１４キロ、昼練習で約１２キロを走りました」と吉田響はさらりと話した。調整の「ジョギング」と言いながらも計約２６キロ。しかも、昼練習の終盤には、軽やかなフォームで、１キロ３分を切るレースペースまで上がった。「順調です。調子は上がってきています」と、充実した表情で手応えを明かした。

レース当日の２２日の天気予報は晴れ。最高気温は２０度近くまで上がることが予想されているが、午前９時１５分にスタートし、トップランナーがゴールする午前１１時台前半は気温１６〜１７度程度に収まる予定。吉田響は「僕は寒いより、暑い方が好きで得意なので、ちょうど良い気候です」と前向きに話す。

創価大４年だった２０２４年６月３０日の函館ハーフマラソンでは、レース中に気温１７度を超える中、１時間１分４５秒の自己ベスト記録で優勝。２位だった井上大仁（三菱重工）ら実業団選手に１分１５秒の大差をつけて独走した経験を持つ。「暑さは問題ありません」と話す。

１８日に大阪入りする前、鹿児島・奄美大島で最後の強化練習を行った。「初めてのマラソンなので、どんなタイムが出るか、分かりません。３０キロまでは楽にペースメーカーにつかせてもらい、３０キロから勝負になると思います。１番を目指して走ります」と吉田響は記録よりも順位を意識して、トップを狙うレースプランを明かした。

今年元日のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）ではエース区間の２区（２１・９キロ）で１時間１分１秒の区間新記録で区間賞を獲得。２４位でスタートし、２２人をごぼう抜きして２位まで順位を上げた。単純計算でハーフマラソン（２１・０９７５キロ）に換算すると、日本記録（５９分２７秒、太田智樹）を大きく超える５８分４７秒で走破したことになる。「トレーナーさんのお陰で、ニューイヤー駅伝の疲労は抜けました」と、周囲のサポートに感謝する。

吉田響専任の瀧川大地プロコーチ（３７）は「当日の気象条件、ペースメーカーやライバルの動きなどレース展開次第ですが、初マラソンで日本記録（２時間４分５５秒、大迫傑）を狙える状態に仕上がっています」と意欲的に話す。瀧川コーチは、さらに高い目標のレースプランも想定している。「あくまで気象条件やレース展開によりますが、２時間３分台もあり得る、と考えています」と語る。

２８年ロス五輪からマラソン日本代表選考で新たに「ファストパス」が設けられ、２７年３月までに指定大会で男子は２時間３分５９秒、女子は２時間１６分５９秒を突破した最上位選手は、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）を待たずに日本代表に内定する。爆発力ある走りが持ち味の吉田響が、大阪からロサンゼルスへの道を駆け抜けようとしている。

◆吉田 響（よしだ・ひびき）２００２年８月２０日、静岡・御殿場市生まれ。２３歳。御殿場市立原里中３年時に全国都道府県男子駅伝６区で２位。東海大静岡翔洋高２年時の同駅伝５区で２２位。２１年、東海大入学。１年時に箱根駅伝５区２位。２３年、創価大３年に編入学。３年時は出雲駅伝５区区間賞相当、全日本大学駅伝５区区間賞、箱根駅伝５区９位。４年時は出雲駅伝２区区間賞、全日本大学駅伝２区２位、箱根駅伝２区２位（日本人最高記録）。２５年春に卒業後、プロランナーに転向し、サンベルクスとプロ契約。自己ベスト記録は５０００メートル１３分３９秒９４、１万メートル２８分１２秒０１、ハーフマラソン１時間１分４５秒。１６１センチ、４６キロ。