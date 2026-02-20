◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

入社１０年目、ずっと「言葉」と向き合ってきた。１月からデジタル編集部動画メディア課に異動。文字で伝える記者やレイアウトを担当する編成部と違い、動画は自分の声で伝える。視聴者にはニュアンス、雰囲気までダイレクトに伝わるため、誤解がないよう撮影のたびに背筋が伸びる。いつも、あのコーチの言葉を思い出す。

まだ駆け出し記者だった頃、ある日の紙面に選手に対して非常に厳しい首脳陣の言葉が並んだ。朝、球場に行くと、当時巨人の巡回コーチだった小谷正勝さんに呼び止められた。

「あの記事を見たか？ 新聞的には面白いことかもしれないけど、選手だって人の子。誰もが人の子なんだから。それはしっかり分かっておきなさい」

目先の仕事に無我夢中だった毎日。デスクからの注文に応えるため、「どうしても目立つ言葉を見出しに！」という考えにとらわれていた。

動画課ではサムネイル（動画の見本画像）をつくるのも仕事の一つ。そこでもインパクトのある見出しが必要とされるが、「誰もが人の子なのだから」を胸に刻んでいる。（動画担当・玉寄 穂波）

◆玉寄 穂波（たまよせ・ほなみ）２０１６年入社。巨人担当を５年経験し、大阪本社に転勤。今年、東京本社に帰任。ＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」担当。