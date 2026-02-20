世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

スタジオツアー東京やハリー・ポッター ショップ各店舗に、日本の春を象徴する桜をモチーフにしたグッズ「サクラ コレクション」が発売されます☆

「ハリー・ポッター」サクラ コレクション

発売日：2026年2月25日（水）

※一部商品は2月23日（月）よりハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパンにて先行発売されます

販売店舗：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター内「スタジオツアーショップ」、ハリー・ポッター ショップ 原宿、ハリー・ポッター ショップ 赤坂

2026年で第3弾となる「ハリー・ポッター」デザインの「サクラ コレクション」は、淡いトーン中心だった2025年モデルから一新。

桜が舞う春らしいデザインと鮮やかなピンクをアクセントに加えた印象的なデザインが使用されます。

Tシャツやパーカーなどの定番アパレルアイテムに加え、マグカップや折り畳み傘、ヘアアクセサリーなど贈り物としてはもちろん、春のお出かけや日常使いにも取り入れやすいグッズが多数ラインナップ。

さらに2026年は、日本限定グッズとして、フクロウをモチーフにしたぬいぐるみとキーリング、お土産にもぴったりなお菓子も新しく登場します。

春シーズン限定での展開を予定しており、今しか手に入らない特別なコレクション。

毎年楽しみにしているファンはもちろん、初めてスタジオツアー東京やハリー・ポッター ショップを訪れる方も、この季節ならではのショッピング体験が楽しめます。

また、ハリー・ポッター ショップ 原宿の「バタービールバー」では、春限定でいちごミルク味のポップコーンも販売される予定です☆

日本限定販売・スタジオツアー東京先行販売：サクラ フクロウ ぬいぐるみ

価格：5,000円（税込）

桜デザインをまとったフクロウのぬいぐるみが、日本限定で登場。

やわらかなピンクのアクセントが春らしさを演出します。

抱き心地の良いサイズ感で、日本だけで手に入れられる特別なグッズ。

コレクションとしてはもちろん、ギフトにもおすすめです。

日本限定販売・スタジオツアー東京先行販売：サクラ クリップ付きフクロウ ぬいぐるみ キーリング

価格：2,500円（税込）

やわらかなピンクがかわいいフクロウをモチーフにした、クリップ付きぬいぐるみキーリングが日本限定で登場。

バッグやリュックに取り付けられるクリップ仕様になっています。

ツアーの思い出を日常に取り入れられる、存在感のあるグッズです。

日本限定販売・スタジオツアー東京先行販売：サクラ ゴーフレット ミニ缶

価格：1,200円（税込）

桜デザインのミニ缶に入った、日本限定のゴーフレット。

桜がほんのり香るなめらかなクリームをサンドしたこの季節ならではの味わいに仕上げられています。

春らしい華やかなパッケージは、思わず手に取りたくなるかわいらしさで、お土産におすすめです。

スタジオツアー東京限定販売：サクラ スピリットジャージ

価格：10,000円（税込）

背面に大きくデザインされた「Harry Potter」のロゴがインパクト大のスピリットジャージ。

やわらかなピンクトーンに、さりげなくあしらわれた桜柄が印象的な一着です。

軽やかな着心地で、スタジオツアー内ではもちろん、春のお出かけコーデにもぴったり☆

サクラ ガラスマグカップ＆ストロー セット

価格：3,000円（税込）

いたるところに桜モチーフがあしらわれた、ガラス製マグカップとストローのセット。

透明感のあるグラスに淡いピンクの桜が映える、春らしさあふれるドリンクウェアです。

サクラ フクロウ キーリング

価格：2,000円（税込）

桜をまとったフクロウモチーフのキーリング。

淡いピンクの桜と愛らしいフクロウの組み合わせが、春らしさを演出します。

サクラ ヘアリボン

価格：2,000円（税込）

桜があしらわれた、春限定デザインのヘアリボン。

やわらかなピンクカラーが、春らしい華やかさを演出します。

写真映えも抜群で、春コーデのワンポイントにおすすめです。

サクラ フクロウ ヘアクリップ

価格：2,000円（税込）

桜をまとったフクロウモチーフのヘアクリップ。

ツアーでの写真撮影にも映える、さりげなく「ハリー・ポッター」の世界観を楽しめるアクセサリーです。

サクラ フクロウ ボールペン

価格：1,500円（税込）

桜をまとったフクロウモチーフのボールペン。

淡いピンクを基調としたデザインが、手元を華やかに彩ります。

サクラ ホワイト パーカー／サクラ Tシャツ

ラインナップ・価格：

・サクラ ホワイト パーカー 7,300円（税込）

・サクラ Tシャツ 3,000円（税込）

白を基調とし、春限定のさりげなくあしらわれた桜モチーフが魅力のデザインに。

これ一枚で春らしいスタイルが完成します。

ツアー内ではもちろん、日常使いにも取り入れやすい一着です。

※サクラTシャツは赤坂ショップでは販売されません

サクラ マグカップ

価格：2,500円（税込）

桜の形がかたどられた、春らしいデザインのマグカップ。

淡いピンクが印象的で、ツアーの思い出を日常に取り入れられる、ギフトにもおすすめの雑貨です。

※赤坂ショップでは販売されません

サクラ ピンバッジセット

価格：3,800円（税込）

桜モチーフが散りばめられたピンバッジのセット。

繊細なディテールと淡いピンクの彩りが、特別感を演出します。

バッグやジャケットに付けるだけで、さりげなく季節感をプラス。

複数セットだからこそ楽しめる重ね付けやアレンジも魅力です。

※赤坂ショップ取り扱いなし

サクラ ヘアピン3点セット

価格：1,500円（税込）

異なる桜モチーフを楽しめる、ヘアピン3点セット。

その日の気分やコーディネートに合わせてアレンジしてみるのもおすすめです。

※赤坂ショップでは販売されません

サクラ 折り畳み傘

価格：3,200円（税込）

桜柄があしらわれた、春らしい折り畳み傘。

桜が舞っているかのようなデザインで、雨の日も気分を明るく彩ります。

持ち運びに便利なコンパクトサイズなので、春の外出時にも活躍してくれます。

※赤坂ショップでは販売されません

サクラ 折り畳みトートバッグ

価格：1,000円（税込）

桜柄があしらわれた春限定デザインの折り畳みトートバッグ。

軽量でコンパクトに持ち運べる仕様で、外出先でも活躍します。

※赤坂ショップでは販売されません

サクラ フラワーシュシュ

価格：1,200円（税込）

桜の花をイメージしたやわらかなデザインのシュシュ。

軽やかなピンクカラーが、春らしい華やかさを演出します。

※赤坂ショップでは販売されません

サクラ アクセサリートレイ

価格：2,200円（税込）

桜とゴールデンスニッチモチーフのアクセサリートレイ。

淡いピンクの上品な仕上がりで、お部屋を春らしく彩ります。

※赤坂ショップでは販売されません

※各店舗の在庫状況には変動があります

ハリー・ポッター ショップ 原宿限定「ポップコーン〜いちごミルク味〜」

価格：800円（税込）

販売店舗：ハリー・ポッター ショップ 原宿内「バタービールバー」

ハリー・ポッター ショップ 原宿内の「バタービールバー」に、華やかな桜色をまとったポップコーンが登場。

季節感あふれるカラーのポップコーンはいちごミルクのやさしい味わいに仕上げられています。

鮮やかなピンクを基調にした華やかなデザインで、春を彩る雑貨やアクセサリーが登場。

2026年2月25日よりワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターなどで販売される「ハリー・ポッター」サクラ コレクションの紹介でした☆

