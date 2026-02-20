片岡鶴太郎、“ティファニーのイヤリング”光るレザーの私服コーデ披露「渋オジ」「生き方がにじみ出るカッコよさ」
俳優、画家などマルチに活躍する片岡鶴太郎（71）が19日、自身のインスタグラムを更新。ベージュのレザージャケットにブラウンパンツを合わせた、シックな私服姿を披露し、ファンから反響を集めている。
【写真】「渋オジ」“ティファニーのイヤリング”光るレザーの私服コーデを披露した片岡鶴太郎
投稿では、全身ショットや上半身アップなど、10枚の写真を公開。それぞれファッションアイテムのブランドを説明した。耳元にはTiffany & Co.のイヤリングをさりげなく取り入れ、上品なアクセントを加えている。
壁際でスタイリッシュな立ちポーズを決める片岡に、コメント欄では「渋オジ 素敵すぎ」「生き方がにじみ出るカッコよさ」「師匠！かっちょいいっす！」「スタイリッシュ」「似合いますね」といった称賛の声が寄せられている。
