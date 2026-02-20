ウルフルズ名盤『バンザイ』の舞台裏に迫る書籍の発売決定 クビ寸前からの大逆転劇を記録
ウルフルズの名盤『バンザイ』の制作の裏側に迫る書籍『ウルフルズ「バンザイ」ザ・インサイド・ストーリー』（リットーミュージック）が3月19日に発売される。
【写真】『ウルフルズ「バンザイ」ザ・インサイド・ストーリー』書影
1992年6月、各レコード会社による大争奪戦の末に上京し、東芝EMIよりデビューを果たしたウルフルズ。しかし、1stアルバムはまったく売れず、所属レーベルは早々に消滅、わずか1年で契約解除寸前の窮地に陥った。だが、バンドの可能性を信じていた宣伝スタッフたち、新たに担当した子安次郎ディレクターと伊藤銀次プロデューサーによる大改革、竹内鉄郎が手腕を発揮した斬新なミュージックビデオの数々、驚きの販売戦略などが功を奏し、徐々にファン層を獲得していく。
その裏でスタッフとの軋轢（あつれき）、メンバー脱退の危機などもありながら、それを乗り越えた末、1996年1月に発売された3枚目のアルバム『バンザイ』は、100万枚を大きく超えるビッグセールスを叩き出した。
同書は、当時『ロッキング・オン・ジャパン』の編集者として取材を続けていた兵庫慎司が、ウルフルズのメンバーをはじめ、伊藤銀次、子安次郎ら10人以上の関係者の証言を集め、貴重な資料や未公開写真とともに、30年の時を越えて大逆転劇の裏側へと迫った一冊。クビ寸前からミリオンセラーへとたどり着いた、その軌跡が収められる。
リットーミュージックのECサイト『T-OD』では、同書のカバーデザインをプリントしたTシャツ（半袖、長袖）と書籍のセットを期間限定で発売中。
■目次
第1章 1988年、大阪、カンテグランデ
第2章 各社争奪戦、上京、デビュー。そして、いきなりどん詰まり
第3章 “ブレイクへの体制”が整うまでの、苦難の1年
第4章 “伊藤銀次＆子安次郎”体制が始動
第5章 セカンド・アルバム『すっとばす』完成
第6章 マキシ・シングル三連発作戦に至るまで
第7章 3枚のマキシ・シングルと大瀧詠一
第8章 ブレイクへ押し上げたミュージック・ビデオの仕掛け人
第9章 “バンド史上最悪の危機”と「ガッツだぜ!!」と「バンザイ〜好きでよかった〜」
第10章 『バンザイ』、100万枚超えの大ブレイク
第11章 『バンザイ』全曲解説と「あなたにとって『バンザイ』とは？」
【写真】『ウルフルズ「バンザイ」ザ・インサイド・ストーリー』書影
1992年6月、各レコード会社による大争奪戦の末に上京し、東芝EMIよりデビューを果たしたウルフルズ。しかし、1stアルバムはまったく売れず、所属レーベルは早々に消滅、わずか1年で契約解除寸前の窮地に陥った。だが、バンドの可能性を信じていた宣伝スタッフたち、新たに担当した子安次郎ディレクターと伊藤銀次プロデューサーによる大改革、竹内鉄郎が手腕を発揮した斬新なミュージックビデオの数々、驚きの販売戦略などが功を奏し、徐々にファン層を獲得していく。
同書は、当時『ロッキング・オン・ジャパン』の編集者として取材を続けていた兵庫慎司が、ウルフルズのメンバーをはじめ、伊藤銀次、子安次郎ら10人以上の関係者の証言を集め、貴重な資料や未公開写真とともに、30年の時を越えて大逆転劇の裏側へと迫った一冊。クビ寸前からミリオンセラーへとたどり着いた、その軌跡が収められる。
リットーミュージックのECサイト『T-OD』では、同書のカバーデザインをプリントしたTシャツ（半袖、長袖）と書籍のセットを期間限定で発売中。
■目次
第1章 1988年、大阪、カンテグランデ
第2章 各社争奪戦、上京、デビュー。そして、いきなりどん詰まり
第3章 “ブレイクへの体制”が整うまでの、苦難の1年
第4章 “伊藤銀次＆子安次郎”体制が始動
第5章 セカンド・アルバム『すっとばす』完成
第6章 マキシ・シングル三連発作戦に至るまで
第7章 3枚のマキシ・シングルと大瀧詠一
第8章 ブレイクへ押し上げたミュージック・ビデオの仕掛け人
第9章 “バンド史上最悪の危機”と「ガッツだぜ!!」と「バンザイ〜好きでよかった〜」
第10章 『バンザイ』、100万枚超えの大ブレイク
第11章 『バンザイ』全曲解説と「あなたにとって『バンザイ』とは？」