NSCで芸人を目指した女性が、“セクシー女優”のスカウトを断って「見えるか見えないか」で人気になるまで
農業高校卒業。吉本興業NSC入学。大人向け写真動画クリエイターとして活動するおつるさんの経歴は、正直ちょっと普通じゃない。
高校時代は土と向き合い、卒業後は笑いの訓練を受け、いまはアダルトメディアの周縁に立っている。一直線のキャリアでもなければ、分かりやすい成功譚でもない。ただ、場の空気を読む感覚や、人との距離の取り方、言葉の選び方には、確かな下地がある。
それはNSCで叩き込まれた反射神経であり、農業高校で身についた、身体を使って現実と向き合う感覚でもある。一見ちぐはぐに見える経歴だが、いまの活動を見ていると、不思議とすべてがつながっているようにも思えてくる。
なぜこのルートを選び、どこで方向を変え、いま何を面白がってここに立っているのか。少し遠回りに見える人生の途中を、おつるちゃん自身の言葉で語ってもらった。
◆「おつる」というユニークな名前の由来
――おつるさんという名前が古風でかわいらしいです。
おつる：おつるは「おまた、つるつる」が由来なんです。これ掲載しても大丈夫なのかしら（笑）。
――美しい顔をして大胆なことを言いますね（笑）。
おつる：親しみやすくて、覚えやすい名前かなと思って付けたんです。ファンの人が覚えやすいですし、ひらがな3文字って可愛いなと思ったんです。あとは肌を褒められることが多いので「お肌つるつる」や、実家がお蕎麦屋なので「おそばつるつる」にもかけているんです。
――なかなかユニークな発想です。現在の主な活動は何ですか？
おつる：大人向け写真動画クリエイター、グラビア、タレントです。大人向け写真動画クリエイターは、ただのクリエイターとは違い、ちょっとアダルティな活動もしています。自分らしくいポジティブで明るい色気を表現し、発信することが活動の中心です。
――具体的にはどういう活動をしているんですか？
おつる：クリエイター支援プラットフォームでグラビア写真や動画を販売したり、台湾と日本でイベントを開催したり、YouTubeやラジオに出演したりしています。あとは、たまに演技のお仕事もしています。
――台湾でも活動しているんですか？
おつる：TAE（台湾アダルト博覧会）に参加して、個人での撮影会、晩餐会、ファンミーティングをやっています。
――TAEは主に日本のセクシー女優が多数参加していますが、セクシー女優ではないおつるさんも参加するんですか？
おつる：ソフト・オン・デマンドが運営する飲食店の「SOD LAND」がブースを出展していて、そこにたまたま呼んでいただいたんです。そこで台湾のファンができて、何回か台湾に行くたびにファンの方が増えていったんです。それで個人イベントもできるようになりました。
――海外で人気が出ると思っていましたか？
おつる：全然考えてもいなかったので、ちょっと嬉しかったです。
――おつるさんは日本的な美人なので、海外でも人気が出そうです。
おつる：「アジア受けする顔だね」って言われたことがありました（笑）。
――日本と台湾のファンは違いますか？
おつる：台湾だと女性のファンもいますし、年齢層も30代の方が中心で、ちょっと若いイメージがあります。だから、同性のファンがいるのは嬉しいですね。
――同性のファンはおつるさんに何を求めているんですか？
おつる：「笑顔や楽しい感じが好きです」と言ってくださるので、雰囲気や楽しそうなところが好きみたいですね。
――SNSも活用していますか？
おつる：X、Instagram、TikTokなどをやっています。
――ぜひフォローしましょう。大人向け写真動画クリエイターになったのはどうしてですか？
おつる：ソフト・オン・デマンドの飲食部が作ったユニット「生中野女子〜ナマジョ。」に加入したからです。私、人気セクシー女優の紗倉まなさんの大ファンなんです。それで、まなさんのイベントに行ったとき、ソフト・オン・デマンドのキャスティング担当者から「アダルトな作品に出ませんか？」と声をかけられたんです。
