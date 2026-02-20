花粉症シーズンが長期化!? “花粉症ゾンビ”にならないために、すぐ始めるべき習慣とは【医師監修】
少しずつ春めいてきた今日この頃だが、花粉症の人にとっては憂うつな季節の到来でもある。しかも、2026年は花粉症持ちにとってツラい年になりそうなのだ。
「1月中旬から、早くも花粉症の患者さんが来院しています。今年の花粉症シーズンは長期化すると予想しています」。
そう話すのは、池袋ながとも耳鼻咽喉科院長の長友孝文先生だ。
さらに、「シーズン長期化によって、花粉症をきっかけに風邪や体調不良を起こしやすく、“花粉症ゾンビ”が懸念されます」と長友先生は言う。鼻水をダラダラ垂らしながらゾンビのように徘徊するのか⁉と思いきや、そうではなく、「倒しても倒しても襲ってくるゾンビのように、体調不良が次々に襲ってくる」ことが、“花粉症ゾンビ”の意味だという。
そんな「体調不良の連鎖」は、なぜ起きるのか？ どうすれば防げるのか？ 長友先生に、前後編でじっくり解説してもらった。
◆花粉症シーズン長期化、原因のひとつは「二季化」
日本気象協会やウェザーニュースなどの予測によると、2026年春の花粉飛散量は、「西日本では例年並みの所が多い」「一方、東日本と北日本では例年より多く、非常に多い所もある見込み」。関東ではすでに花粉の飛散が観測されている。
この「花粉量」は、実は前年の夏の気象に左右される。夏の日照時間が長く、気温が高い場合、雄花の量が多くなることで、春先の花粉飛散量が増える傾向にあるのだ。
近年、「二季化」と呼ばれる気候変動（春・秋が短く、長く暑い夏から急に冬になる）が問題になっているが、これは花粉が増えやすい気象と言えるわけだ。
2025年の夏も、ウンザリするほど酷暑だった。そのせいで今年の花粉量が増えて、花粉症シーズンが長くなるなら、ますますウンザリである。
◆花粉症が、体調不良の引き金になるわけ
ではなぜ、花粉症がきっかけで体調不良に襲われる“花粉症ゾンビ”現象が起きてしまうのだろうか？
長友先生によると、花粉症とはアレルギー性鼻炎のひとつで、「免疫システムの暴走」が原因だという。
「異物である花粉が侵入したことで、鼻やのどの粘膜の免疫が過剰に働き、炎症を引き起こす。これが花粉症です。
炎症の結果、粘膜が腫れて、ウイルスなどが侵入した際に免疫細胞や抗体が届きにくくなり、対応が遅れます。そのため、体調不良や他の感染症を引き起こしやすい。
例えば、花粉症シーズンは風邪をひきやすくなり、『風邪か花粉症かわからない』と訴える患者さんも少なくないです」（長友先生、以下同）
本来は、異物をやっつける“良いシステム”の「免疫」が、花粉症では働きすぎてしまい、くしゃみ、鼻水、涙などの嫌な症状が出るのだから皮肉なものだ。そして、免疫システムがバグることで、風邪、インフルエンザ、新型コロナなど、感染症のリスクも高くなってしまうわけだ。
◆対策の基本は「手洗い、うがい、鼻うがい」
では、花粉症を防ぐには、何をすればいいのだろう？
基本は、よく知られているとおり「花粉にふれないこと、ふれたら早めに洗い流すこと」だ。
「まずは、手洗い、うがい、鼻うがいを習慣化すること。できれば、帰宅後にそのままお風呂に入って、体や髪をしっかり洗うのがベストです。
また、モコモコの毛羽だったコートやマフラーは花粉が付きやすいので、注意しましょう。
私もひどい花粉症でしたが、空調が管理された大学病院などで勤務していたため、花粉に接触する機会が減り、症状が軽くなりました」
◆花粉症を改善する「プロバイオティクス」とは？
前述のとおり、花粉症を含むアレルギーは免疫システムの問題なので、日頃から免疫バランスを整えることも大切だ。
