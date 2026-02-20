土曜日と日曜日は日本列島は穏やかな天気になりそうです。しかし、週明け23日(月)は大陸の低気圧からのびる寒冷前線が通過する影響で北陸や東北日本海側、北海道などでは雨や雪が強まるところがありそうです。

22日(日)午前9時の予想天気図です。中国東北区に低気圧があり、寒冷前線が朝鮮半島にかけてのびています。

その後、低気圧の中心はやや北東に進みますが、寒冷前線は日本列島を通過する見込みです。

前線の通過にともない、日本海側では雨や雪が降るでしょう。

雨・雪と風の予想ですが、22日夜のはじめごろから日本海で発達した雨雲が北陸や東北の日本海側にかかる見込みです。23日の未明を中心に雨の降るところが多いでしょう。

週明けは、再び雨の降るタイミングがありそうです。気圧の谷の通過で24日(火)以降、西から次第に天気が崩れ雨が降るでしょう。

25日(水)の日中は、近畿から関東にかけて雨が降る見込みです。

九州から関東にかけては24日以降雨が降るでしょう。

北陸は23日の夜あたりから雨が降る見込みです。週明けはすっきりしない天気が続きそうです。

土曜日と日曜日は各地で気温も高く、春を思わせるような陽気になりそうです。天気図は、高気圧が通過しそのあとは低気圧や気圧の谷の影響を受けるパターンに移りつつあります。着実に春に向かっていると言えます。