»°ËôËô»°¡¡¸½ºß¤Ï½µ£µ¤ÇÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¶ÐÌ³¡¡¡Ö²¶¤Ï¶õµ¤ºî¤êÃ´Åö¡×¤È¸¬Â½¤âà¿ôÀéËü·ÀÌóá¤ò¥²¥Ã¥È
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î»°ËôËô»°¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£±£¹Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¡ÊÈë¡ËÊó¹ð¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë½µ£µÆü¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»°Ëô¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¥º¤Î¥Ü¥±¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£±£¹£¹£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ï¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥Ü¥¥ã¥Ö¥éÅ·¹ñ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£ÉðÅÄÅ´Ìð¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡£°£·Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó²ò»¶¸å¤âà¥¯¥º·Ý¿Í¥¥ã¥éá¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼ýÆþ¤¬·ã¸º¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¸½ºß¡¢Éû¶È¤È¤·¤Æ¡ÖÉÔÆ°»º¶ÐÌ³¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç´ë²è³«È¯Éô¤Ë¶ÐÌ³¡£»°Ëô¤Ï¡ÖÄ«É¬¤º£¹»þÁ°¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¡¢ÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤ÏÅ¹Æ¬¤Î¥¬¥é¥¹¤òµÓÎ©¤ò»È¤Ã¤ÆÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£Âç¼ê¤«¤é¾®¤µ¤ÊÉÔÆ°»º²°¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÅÚÃÏ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È±Ä¶È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²Ç¯Á°¤Î£µ£¶ºÐ¤ÇÆþ¼Ò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç½µ£µÆü¶ÐÌ³¡£»°Ëô¤ÏÆ¯¤¯·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´Ö¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤Á¤ç¤¦¤ÉÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤Ë¡¢¥¬¥é¥¬¥é¡Ê¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Û¥Æ¥ëÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ó¤Ê»°Ëô¤¬¡¢¸½ºß¶ÐÌ³¤¹¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¶öÁ³²ñ¤¦¤È¡¢¡ÖÉô²°¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤¦¤Á¤ÎÉô²°¼Ú¤ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¡ÊÊÝ¾Ú¿Í¤Ï¡Ë²¶¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¡ÖºÇ¶á²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡ÌÀÆü¤«¤éÆ¯¤±¤Ð¡©¡×¤È±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤â¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»°Ëô¤ò¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢Âç¾æÉ×¡×¤È¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»°Ëô¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤È¤ÏÀÎ¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤é·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Å»ö¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¼þ¤ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡£Í¥½¨¤ÊÇ¯²¼¼Ò°÷¤¬Â¿¤¯¡¢¼«¤é¤ÎÎ©¾ì¤ò¡Ö²¶¤Ï¶õµ¤ºî¤êÃ´Åö¡×¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¸ÜµÒ¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥¥ã¥Ö¥éÀ¤Âå¤Î¸ÜµÒ¤«¤é¤Ï¡¢¿ôÀéËü¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£