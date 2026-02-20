【ライス無料祭】全時間帯でライスの「小」と「中」が一杯無料　ラーメンとセットで「家系めし」に（壱角家）

ラーメンチェーン「壱角家」は、横浜家系ラーメンとライスの組み合わせ「家系めし」をより多くの利用者が楽しめるように、ライスの小と中を一杯無料で提供の「ライス無料祭」を開催する。期間は、2026年2月24日(火)〜27日(金)まで。

【商品画像】とにかくライスが進む！壱角家のラーメン

「壱角家」は、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供している。現在、日本全国に100店舗以上展開しているラーメンチェーンだ。

〈ライス無料祭〉

・対象商品

ライス（通常価格→小：税込100円、中：税込160円）

・期間

2026年2月24日(火)〜2月27日(金)

※店内飲食の利用客限定

※各種麺類を注文者が対象となる

※一部店舗では小ライスのみ対象となる

【対象外店舗】

成田空港店、神宮球場店、駒込店、下北沢店、学芸大学店、葛西店、東久留米店、浦安店、流山店、松戸店、東神奈川店、瀬谷店、京急鶴見店、春日部店、藤岡店、小山雨ヶ谷店、裾野店、伊豆修善寺店、弘前店、宇多津店

