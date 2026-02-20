小島奈津子、20歳迎えた娘と“乾杯”母子2ショット披露「念願叶いました！」
フリーアナウンサーの小島奈津子（57）が19日、自身のインスタグラムを更新。「本日、娘が20歳に。年末のラジオでお話した通り、焼酎で乾杯 念願叶いました！」とつづり、ハタチを迎えた娘との“乾杯”2ショットを披露した。
【写真】「念願叶いました！」20歳迎えた娘との“乾杯”2ショットを披露した小島奈津子
一緒に味わった酒は、大分むぎ焼酎の『二階堂』。娘からは「焼酎って美味しいんだねぇ」とのリアクションがあったそうで、小島は「25度ありますが」と絵文字で笑いを伝えた。
ママ20周年の節目でもあり、投稿では「ちょうど20年前、今年と同じイタリア トリノ五輪の真っ最中。出産後ぐっすり寝て、翌朝テレビをつけたら【荒川静香選手 イナバウアーで金メダル】と、目に飛び込んで来たのを思い出します」と出産当時を回顧。
「奇しくも、イタリア、また明け方の女子フィギュアの決勝日」と偶然に驚きを見せるとともに、日本選手たちの活躍に期待を寄せていた。
【写真】「念願叶いました！」20歳迎えた娘との“乾杯”2ショットを披露した小島奈津子
一緒に味わった酒は、大分むぎ焼酎の『二階堂』。娘からは「焼酎って美味しいんだねぇ」とのリアクションがあったそうで、小島は「25度ありますが」と絵文字で笑いを伝えた。
ママ20周年の節目でもあり、投稿では「ちょうど20年前、今年と同じイタリア トリノ五輪の真っ最中。出産後ぐっすり寝て、翌朝テレビをつけたら【荒川静香選手 イナバウアーで金メダル】と、目に飛び込んで来たのを思い出します」と出産当時を回顧。
「奇しくも、イタリア、また明け方の女子フィギュアの決勝日」と偶然に驚きを見せるとともに、日本選手たちの活躍に期待を寄せていた。