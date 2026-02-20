鈴木ゆうかが纏うLILLIAN CARAT新作LOOK特集

LILLIAN CARATが、モデルの鈴木ゆうかさんを起用した最新カタログ「DRESSED TO BLOOM」を2月19日（木）よりオフィシャルオンラインストアで公開。春の光に包まれながら、デニムやレースを軽やかに纏う姿は、まるで映画のオープニングのよう。新しい季節の始まりを感じさせるビジュアルに注目です♡

春を彩る9つのLOOK

【LOOK1】



価格：JACKET10,890円／BLOUSE9,790円／SKIRT9,790円

【LOOK2】



価格：ONE-PIECE13,200円／EARRINGS3,190円

【LOOK3】



価格：KNIT&CARDIGAN SET12,100円／SKIRT10,890円

【LOOK4】



価格：ONE-PIECE14,300円

やわらかなカラーや繊細な素材を取り入れたスタイリングは、日常にそっとときめきを添えてくれるラインナップ。フェミニンさと程よい抜け感を両立し、春らしい軽やかさを演出します。

NEW ERAⓇ×NYA-春の新作♡注目小物をチェック

ときめきが続く後半LOOK

【LOOK5】



価格：KNIT9,790円／SKIRT13,200円

【LOOK6】



価格：ONE-PIECE14,300円／BAG7,590円

【LOOK7】



価格：ONE-PIECE13,200円／COLLAR4,290円

【LOOK8】



価格：JACKET16,500円／TOPS9,790円／PANTS12,100円

【LOOK9】



価格：CARDIGAN10,890円／SKIRT12,100円／POUCH2,970円

レイヤードや小物使いで印象を自在に変えられるのも魅力。ワンピースからセットアップまで揃い、シーンに合わせた着こなしが楽しめます。

来店イベントも開催決定

LILLIAN CARATルミネエスト店のリニューアルオープンを記念し、2月28日（土）に鈴木ゆうかさん来店スペシャルイベント＆インスタライブを実施予定。詳細は随時更新されます。

ブランドの世界観をリアルに体感できる特別な機会をお見逃しなく。

春のはじまりを纏って

「DRESSED TO BLOOM」は、色と質感で心をときめかせる春コレクション。鈴木ゆうかさんが表現する軽やかなムードとともに、自分らしい一着を見つける時間はきっと特別なものに。

新しい季節のワードローブに、LILLIAN CARATの春スタイルを迎えてみてはいかがでしょうか♡