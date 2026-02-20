『第55回NHK上方漫才コンテスト』本選出場8組発表 豪快キャプテン＆ジョックロック＆例えば炎ら
NHK大阪放送局は20日、関西若手芸人の登竜門『第55回NHK上方漫才コンテスト』の本選出場者8組とブロック分け結果を発表した。
【全身ショット】「やった〜！」全身を使って喜びを表現する天才ピアニスト
関西を拠点に活動（過去を含む）する結成10年未満の芸人が対象で、漫才・コント・ピン芸を問わない。今年本選に出場を決めたのは、全8組で、豪快キャプテン、侍スライス、シカノシンプ、ジョックロック、例えば炎、タレンチ、もも、ライムギ。
古くは、オール阪神・巨人、トミーズ、フットボールアワー、笑い飯など、現在第一線で活動するベテラン・中堅が最優秀賞を受賞。近年では、かまいたち、ウーマンラッシュアワー、アキナ、ミキ、ゆりやんレトリィバァ、アインシュタイン、ネイビーズアフロ、ビスケットブラザーズ、天才ピアニスト、スナフキンズ、そして一昨年5月に開催した第54回大会ではフースーヤが優勝を果たした。
本戦は3月20午後7時30分からNHK総合・関西地方で生放送。NHK ONEで配信も行う。
【ブロック分け】
Aブロック：ライムギ 豪快キャプテン、もも、シカノシンプ
Bブロック：ジョックロック、侍スライス、例えば炎、タレンチ
【全身ショット】「やった〜！」全身を使って喜びを表現する天才ピアニスト
関西を拠点に活動（過去を含む）する結成10年未満の芸人が対象で、漫才・コント・ピン芸を問わない。今年本選に出場を決めたのは、全8組で、豪快キャプテン、侍スライス、シカノシンプ、ジョックロック、例えば炎、タレンチ、もも、ライムギ。
古くは、オール阪神・巨人、トミーズ、フットボールアワー、笑い飯など、現在第一線で活動するベテラン・中堅が最優秀賞を受賞。近年では、かまいたち、ウーマンラッシュアワー、アキナ、ミキ、ゆりやんレトリィバァ、アインシュタイン、ネイビーズアフロ、ビスケットブラザーズ、天才ピアニスト、スナフキンズ、そして一昨年5月に開催した第54回大会ではフースーヤが優勝を果たした。
本戦は3月20午後7時30分からNHK総合・関西地方で生放送。NHK ONEで配信も行う。
【ブロック分け】
Aブロック：ライムギ 豪快キャプテン、もも、シカノシンプ
Bブロック：ジョックロック、侍スライス、例えば炎、タレンチ