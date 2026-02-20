俳優の藤岡真威人さんが自身のSNSで、父で俳優・武道家の藤岡弘、さんの80歳の誕生日への祝福を投稿しました。



【写真を見る】【 藤岡真威人 】父・藤岡弘、さんの80歳の誕生日を祝福「大好きな僕らのヒーロー！」 フォロワー感嘆「受け継がれるヒーローの血脈」





真威人さんは、真紅と純白のバラの花束を父・弘、さんに渡し、バースデーケーキを前にして、肩を寄せ合いながら自撮りした2ショット写真を投稿。西日に照らされたような父子の表情は、ヒーロードラマの一コマのような爽やかさに満ちています。







真威人さんは「大好きな僕らのヒーロー！いつも沢山の愛をありがとう」と、愛する父・弘、さんに最大の感謝を綴り「誕生日おめでとう！！」「#happy80thbirthday」と祝福を送っています。









フォロワーからは「受け継がれるヒーローの血脈」「真威人くんもヒーローやで」「これからも親子共々仲良く元気で！」など、憧れやリスペクトの言葉が多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】