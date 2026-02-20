俳優の藤岡弘、の三女で女優・モデルの藤岡舞衣さんが19日に自身のXを更新し、父・藤岡弘、さんの80歳の誕生日を祝福しました。

【写真を見る】【藤岡弘、の三女・藤岡舞衣】「「世界一大好きなお父さん！」父・藤岡弘、の80歳をお祝い 顔をくっつけたツーショット写真を公開





2月19日に80歳の誕生日を迎えた藤岡さんは、自身のＸで「今日、また1つ歳を重ねることができました。心から感謝、新しい挑戦に挑んでいきます。これからも、思いやりと真心 武士道の心を映像を通じ、世界中に伝えて行きたい」「感謝、深謝、合掌、藤岡弘、」と誕生日を迎えたことを報告。応援してくれるファンへ感謝を伝えていました。





娘の舞衣さんも19日にXを更新すると、父・藤岡弘、さんと肩を組み、顔をぴったりとくっつけた親子ツーショット写真を投稿。舞衣さんは「世界一大好きなお父さん！！誕生日おめでとう #happy80thbirthday #藤岡弘 #親子」とコメントし、父の誕生日を祝いました。

この投稿にファンからは「素敵なお父さんと娘さんですね 藤岡さん長生きしてください。」「世界一、いや、宇宙一 素敵な お父様ですね」「幸せが伝わってきますね」などのコメントが寄せられました。



【担当：芸能情報ステーション】