06年トリノ、10年バンクーバー五輪女子フィギュアで入賞した安藤美姫さん（38）が20日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）にリモート出演。織田信成さんから現役時代の秘密を暴露された。

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで、銀メダルを獲得した坂本花織について紹介。演技後の会見で食べたいものを問われ「イタリアに1カ月くらいいるので、日本に速攻帰って、おすしが食べたいです」と話したことが話題となった。

フィギュアスケーターの体重管理について司会の宮根誠司から「節制が大変でしょ？オリンピックとかいろんな大会に合わせる時の。体重なんか、中野（友加里）さんに聞いたらグラム単位で測ってるとか。安藤さんも現役時代そんな感じだったんですか？」と質問を受けた。

困惑顔の安藤さんは「えっと…」と言いよどむと、スタジオからは「あれ？」「違うの？」との声が続々。何も言えずに「どうしよう〜！」と頭抱えると、隣に座る旧知のプロフィギュアスケーター織田さんが「先生、この人食べてました！『コーチに黙っといてな』って何回も言われたことあります」と暴露した。

安藤さんは「今の質問は振ってほしくなかったなって、心の中で願ってて…」と本音を明かして笑いを誘った。