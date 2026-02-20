「物価高で先行きが不安…」世帯年収500万円・31歳男性が「収入アップ」のために計画していること
食費や光熱費などの高騰が家計を直撃しています。たとえ給料が上がったとしても、それよりも物価が上がってしまうため、生活が楽になるというより、むしろ苦しくなっていると感じる人も少なくないでしょう。
All Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
【長野県在住、31歳男性世帯の収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：製造業
・世帯年収：500万円
・家賃（住宅ローン）：10万円
・間取り：一軒家
・食費：5万円
・交際費：2万円
・電気代：5000円
・水道代：9000円
・車のガソリン代：2万円
・教育費：1万5000円
まず、男性に現在の生活に対して思うところ、考えていることを聞きました。
「これからどんどん物価が高騰していくので、今はなんとか生活ができているけれど、今後どうなるか分からないことが不安です」
男性は将来の生活に向けて、転職などによるキャリアアップや、投資などの資産形成を今のうちから始めていこうと考えているといいます。収入を上げて金銭面で困らないようにしたいと思っているそう。
「自分が見やすいようにスプレッドシートで家計簿を作成しています。その家計簿に毎日支出を入力して見える形にして、無駄な出費を抑えるようにしています」
支出を抑えるだけではなく、転職による収入アップや資産運用も検討している男性。こうしたお金を増やすさまざまな工夫の積み重ねが、将来の生活につながっていくのかもしれません。
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
