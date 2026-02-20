新車212万円！ トヨタ新「ヤリスクロス」発表！

トヨタは2026年2月20日、コンパクトSUV「ヤリス クロス」に一部改良を施し、同年3月2日より発売すると発表しました。

日本自動車販売協会連合会の調べによれば、ヤリスクロスを含む「ヤリス」シリーズは2025年暦年（1月〜12月）の登録車販売台数ランキングにおいて、前年比100.2％となる16万6533台を記録し、見事1位を獲得しています。

コンパクトSUV市場で大きなシェアを誇るヤリスクロスですが、昨秋頃から一時オーダーストップとなっており、次期改良モデルへの期待が高まっていました。

今回発表された一部改良は、まさにその期待に応える内容となっています。

この改良における最大のトピックは、車内の快適性と利便性を大きく引き上げる「ディスプレイオーディオの大型化」です。

上級グレードである「Z」「Z“Adventure（アドベンチャー）”」「G」に対し、従来よりもひと回り大きい「10.5インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus」が新たに標準装備されました。

これにより、地図の視認性やエンターテインメントの操作性が飛躍的に向上しています。

また、実用装備の面では「寒冷地仕様」の設定が見直されました。

これまでメーカーオプション扱いとなることが多かった寒冷地仕様ですが、今回の改良により4WD車全車において「標準装備」へと格上げされています（2WD車は引き続きメーカーオプション）。

ウインタースポーツを楽しむユーザーや降雪地域のドライバーにとっては、特に嬉しいアップデートと言えるでしょう。

エクステリアにおいても、よりスタイリッシュな印象を与える変更が加えられています。

全グレードを対象に、ドアミラーとルーフ上のシャークフィンアンテナに「ブラック加飾」が施され、ボディ全体を引き締めるスポーティなアクセントとなっています。

さらに、モノトーンの新たなボディカラーとして「アーバンロック」が全グレードに設定されました。

この新色は、都会的なSUVとしての洗練された雰囲気をさらに強調するカラーリングです。

同時に、ラインナップされている特別仕様車「Z“URBANO（ウルバーノ）”」についても、ベースとなるZグレードの改良内容が反映されるとともに、ボディカラーに専用のツートーン「ブラック×アーバンロック」が新設定され、より個性を際立たせています。

この新しいヤリスクロスの車両価格（消費税込）は、212万6300円（Xガソリン車1.5L・CVT・2WD）から335万5000円（Z“Adventure”ハイブリッド車1.5L・E-Four）の設定です。

コンパクトSUVの“絶対王者”の座に甘んじることなく、ユーザーのリアルな要望を取り入れて商品力を強化した、新しいヤリスクロス。

10.5インチの大画面と新たな装いを手に入れたこの最新モデルは、春のSUV市場をさらに熱く盛り上げてくれそうです。