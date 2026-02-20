「すでに気持ちがない」名門で主力だった日本人MFの“スタメン外し”をOBが主張！宿敵レジェンドは異論「もっと良い選手が周りにほしいと思っている」
旗手怜央に対する批判が止まらない。
今シーズンを通じて不調が指摘されてきた旗手。移籍市場が開くたびに去就が騒がれていたこともあり、セルティックで続けることにモチベーションを失ったとの批判も多いのは周知のとおりだ。
専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、セルティックOBのチャールズ・マルグルーも、『Go Radio』で「どんなに良い選手でも、すべての試合で精神的に集中していなければ（外すべきだ）」と、旗手を起用すべきではないとの見解を示した。
「すでに気持ちがなかったり、ボールから目を離すなら、それは分かるものだ。疑いない。ハタテはすごく良い選手だよ。でも、その力をまったく見られていない。何が起きているにせよ、そして彼が何を望み、何を得られていないにしても、だ。チームに何かをもたらせていない」
「オックスレイド＝チェンバレンがいて良かったよ。フル出場するのにどれだけ準備できているかは分からないけどね」
だが、宿敵レンジャーズのレジェンドであるOBクリス・ボイドは、セルティックの直近の補強やチーム編成が、旗手のパフォーマンスにも影響しているのではないかと指摘した。良いプレーをするために、周囲に質の高い選手が必要と考えているかもしれないという。
ボイドは英衛星放送『Sky Sports Football』で「ハタテを見て、『やる気をなくして移籍を狙っているのかもしれない』と思うのは簡単だ」と述べている。
「だが、これまでのセルティックによる補強もあるかもしれない。周囲に自分が必要とするレベルを設定しているんだよ。おそらく彼は、『あのレベルに戻るのに役立つ、もっと良い選手が周りにほしい』と思っている」
「調子が良いときの彼は、本当にトップクラスの選手だ、とても高額な移籍金を要求できただろう。それは疑いない。今は何かの理由で調子が落ちている。（10月に）マーティン・オニール監督が戻ってきたときは、少し彼の力を引き出せた。これから彼はまたそれをしようとしているだろう」
不調の原因がなんであれ、旗手が難しい状況に陥っていることは確かだ。そして、仮に新しい一歩を踏み出すにしても、今季の残り試合でインパクトを残す必要がある。この事態を好転させられるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「記録的な移籍金となる」超絶ゴラッソの22歳日本代表が欧州超名門に電撃移籍か！公式オファーと精通記者が報道！プレミア＆ブンデスのクラブとの争奪戦に
