2丁拳銃・小堀＆川谷、コンビで一時“帰阪”へ…「大阪で1ヶ月ほどたっぷり」 舞台『奇喜怪快』共演
話題のテレビドラマや映画から着想を得たオリジナル舞台を届けるプロジェクト・関西演劇企画の第2弾『奇喜怪快』（読み：ききかいかい）の合同取材会が18日、都内で行われ、主要キャストの宮脇優、里中将道、2丁拳銃（小堀裕之、川谷修士）が意気込みを語った。
【写真】舞台『奇喜怪快』4人集合 宮脇優、里中将道、2丁拳銃・小堀＆川谷
『奇喜怪快』は、小泉八雲の世界観や“怪談”をモチーフに、関西演劇祭2023でPandAとして最優秀作品賞、ベスト脚本賞、ベストアクター賞の3冠を受賞した脚本家・演出家の高梨由氏が新作を書き下ろす。小泉八雲は、放送中の朝ドラ『ばけばけ』ヒロインの夫もモデルにもなっている。
主人公・小泉カイを演じる宮脇は「みなさんが抱えているコンプレックスやマイナスの部分も肯定できる作品にしていけたら」「客席の一番後ろの方の心にも響く作品にしたい」と張り切った。
4人はこれまでオンラインで台本の読み合わせを行い、この日が初顔合わせ。2丁拳銃との初共演について宮脇は「本職の芸人さんと一緒に笑いを取るのはすごく緊張する。僕も舞台上で笑ってしまうと思うので、笑わないように頑張りたい」と笑顔を見せ、里中は「昔からテレビで拝見していたので本当にうれしい。M-1も観ていましたし、『丁度ええ』（のネタ）が好きです」と明かした。
2丁拳銃の2人にとっては、コンビでの舞台共演は久しぶり。川谷は「小堀はすぐに演出をしたがる。演出家じゃないのに演出家気取りをするのはやめてほしい」と警戒心をむき出し。小堀は「大阪で1ヶ月ほどたっぷり稽古（けいこ）時間がある。1ヶ月も大阪に行くので、めっちゃ（演出を）できますよ」と不敵な笑みを浮かべていた。
3月25〜30日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA SSホール、4月3〜12日に東京・新宿シアターモリエールにて上演。
